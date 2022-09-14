Минобороны Армении заявило об обстреле транспорта ФСБ России со стороны Азербайджана
Вооруженные силы Азербайджана обстреляли транспортное средство ФСБ России. Об этом заявило Минобороны Армении.
Отмечается, что машина ФСБ выполняла гуманитарную миссию в зоне боевых действий. Российское ведомство пока никак не прокомментировало ситуацию, пишет ТАСС.
Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на вторник. Вчера на заседании ОДКБ предложили направить генсека на границу Армении и Азербайджана. Также в рамках ОДКБ предложили создать группу для анализа ситуации и выработки предложений из-за обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе.
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