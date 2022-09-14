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Минобороны Армении заявило об обстреле транспорта ФСБ России со стороны Азербайджана

15:59, 14.09.2022
Минобороны Армении заявило об обстреле транспорта ФСБ России со стороны Азербайджана
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вооруженные силы Азербайджана обстреляли транспортное средство ФСБ России. Об этом заявило Минобороны Армении.

Отмечается, что машина ФСБ выполняла гуманитарную миссию в зоне боевых действий. Российское ведомство пока никак не прокомментировало ситуацию, пишет ТАСС.

Фото: Минобороны Армении (архив)

Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на вторник. Вчера на заседании ОДКБ предложили направить генсека на границу Армении и Азербайджана. Также в рамках ОДКБ предложили создать группу для анализа ситуации и выработки предложений из-за обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе.

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