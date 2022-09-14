Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин

Главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет, сообщает RT со ссылкой на источник.

В редакции газеты подтвердили смерть главреда, заявив:

— Владимир Сунгоркин скоропостижно скончался в Приморье во время экспедиции. Трагедия случилась во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Журналистикой Сунгоркин профессионально занимался c 1976 года. Начинал карьеру в качестве собственного корреспондента газеты «Комсомольская правда» в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, которая являлась одним из приоритетных объектов внимания советской прессы того периода. С 1981 по 1985 годы — собственный корреспондент влиятельной в те годы газеты «Советская Россия» (на этой должности его сменил журналист-земляк Владимир Мамонтов, который позднее работал вместе с Сунгоркиным в газете «Комсомольская правда»).

С 1992 года — главный исполнительный директор акционерного общества «Комсомольская правда».

В 1993 году общим собранием акционеров Сунгоркин избран исполнительным директором АОЗТ «Комсомольская правда».

С 1994 года — председатель совета АОЗТ «Комсомольская правда».

В 1997 году избран главным редактором газеты «Комсомольская правда».

С 1998 года — председатель Совета директоров ЗАО «Комсомольская правда».

С 29 апреля 1999 года — главный редактор газеты «Комсомольская правда».

С 2002 года совмещает две должности: генеральный директор и главный редактор ЗАО ИД «Комсомольская правда».

В декабре 2003 года вошел в пятерку самых влиятельных медиаменеджеров постсоветской России по версии журнала «Карьера» и еженедельника «Новый Взгляд».

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Максим Кокунин