Ушла из жизни экс-журналист «Реального времени» Анна Тарлецкая

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани на 48-м году жизни скончалась известная журналистка Анна Тарлецкая. Информацию о ее смерти подтвердили на последнем месте работы — в журнале «Идель».

Анна Тарлецкая работала во множестве известных изданий Татарстана, в том числе и интернет-газете «Реальное время». Редакция приносит глубокие соболезнования семье Анны.

Информация о месте и времени прощания появится позже.

Анна Тарлецкая на интервью с народным художником Татарстана и главным художником Камаловского театра Сергеем Скомороховым. Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Из последних материалов Анны Тарлецкой в «Реальном времени»:

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Максим Кокунин