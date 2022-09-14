В казанском «Кольце» откроется супермаркет Spar

Spar займет три тысячи «квадратов»

Магазин «Эдельвейс» в казанском ТЦ «Кольцо» переехал. Он по-прежнему работает на цокольном этаже, но уже на другой, меньшей по площади территории. Как выяснило «Реальное время», скоро освободившуюся площадку, которая пока закрыта, займет новый магазин.

Рядом с входом на торговую площадь, где совсем недавно работал «Эдельвейс», стоит информационный стенд: «Уважаемые посетители! Магазин переехал. Приносим извинения за доставленные неудобства», — гласит сообщение. Рядом стоит еще один стенд, который указывает, что магазин находится в 20 метрах от прежней площадки.

«Уважаемые посетители! Магазин переехал. Приносим извинения за доставленные неудобства», — гласит сообщение. Фото: realnoevremya.ru

Как выяснило «Реальное время», до конца года на старом месте «Эдельвейса» откроется магазин нидерландской сети Spar. Он уже готовит арендованную площадку к открытию.

— Торговый центр «Кольцо» подписал долгосрочный договор аренды с федеральным игроком Spar, который займет около 3000 метров. На сегодняшний день арендатор принял площадку и приступил к ремонтным работам. До конца года мы планируем открытие большого и современного продуктового супермаркета в нашем ТРК, в самом центре Казани, — рассказала «Реальному времени» директор по маркетингу «Эдельвейс Групп» Алина Зайнетдинова.

Скриншот 2GIS

В столице Татарстана уже есть несколько магазинов SPAR — на Сибирском тракте и на ул. Чистопольской. На ул. Ломжинской работает SPAR Express, а в ТЦ «Франт» на ул. Юлиуса Фучика, на ул. Фатыха Амирхана, Академика Глушко и Краснококшайской — EUROSPAR.

«Эдельвейс» в «Кольце» — единственный оставшийся в Казани

На сегодняшний день «Эдельвейс» в «Кольце» — единственный магазин сети в Казани. Летом закрылась точка на первом этаже ГУМа. Площадь, как и другие помещения, в которых раньше работал «Эдельвейс», занял магазин «Магнит».

Вывеску с надписью «Эдельвейс» на старом месте уже убрали. От нее остался лишь малозаметный след, по которому можно узнать, что раньше находилось в закрытом от посетителей пространстве.

Площадь, где работал до недавнего времени «Эдельвейс», закрыта. Фото: realnoevremya.ru

О том, что торговая сеть «Эдельвейс» семьи Хайруллиных договорилась о передаче в долгосрочную аренду федеральной сети «Магнит» части помещений своих розничных магазинов, «Реальное время» рассказывало в ноябре прошлого года. Речь шла о 56 магазинах, общая торговая площадь которых оценивалась в 25 тысяч кв. м. Срок аренды — десять лет.



Одной из причин перехода «Эдельвейса» на сдачу в аренду называется то, что финансовое положение сети слабее, чем у «Магнита», а республиканским товаропроизводителям требовалось расширять каналы сбыта продукции.



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Татьяна Демина