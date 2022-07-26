Итоги дня: Россия уходит с МКС, снижение доходов предприятий Татарстана, главы регионов России под санкциями
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 26 июля:
- Верховный суд Татарстана признал законным и обоснованным решение райсуда об отказе в избрании заочного ареста бенефициару ASG Алексею Семину. Прокуратуре не удалось добиться пересмотра этого дела — ее представитель настаивала на отмене решения, что поддерживала сотрудница Следкома. Силовики считают — вина фигуранта подтверждается показаниями трех свидетелей дела.
- «Роскосмос» выйдет из проекта МКС после 2024 года, сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. К этому времени в России начнут формировать отечественную орбитальную станцию. Основным приоритетом «Роскосмоса» станет обеспечение российской экономики необходимыми космическими услугами.
- Предприятия нефтегазохимического комплекса Татарстана увеличили в первом полугодии выпуск продукции на 3,6%, а налоговые отчисления выросли на 70%. Значительное увеличение налоговых отчислений обусловлено беспрецедентным ростом цен на нефтехимическую продукцию на мировых рынках.
- В Татарстане сокращаются объемы реализации жидкого автомобильного топлива: в 2019 году — 3 млн тонн, в 2020-м — 2,65 млн тон, а в 2021 году — 2,43 млн тонн. «Определенное снижение объясняется не последствиями пандемии, а тем, что в нашей республике внедряется перевод транспортных средств на компримированный газ», — объяснил начальник ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ» Роберт Гилязиев.
- В Татарстане Следственный комитет по материалам налоговых проверок возбудил в начале года 16 уголовных дел в отношении предпринимателей. Общая сумма недоимки составила 2 миллиарда рублей. Восемь дел заведено по материалам выездных налоговых проверок.
- Сын украинского олигарха Владимир Лукьяненко является косвенным совладельцем 36,7% акций «Казанькомпрессормаша» через «Гидромашсервис». В самой ГМС отказываются от комментариев о причинах антисанкционной сделки. Детали — в материале «Реального времени».
- Под санкции Великобритании попали несколько глав регионов России. В их числе оказались глава Башкирии Радий Хабиров, глава Чувашии Олег Николаев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
- В Татарстане на данный момент нет необходимости возобновления масочного режима, заявил вице-премьер, руководитель республиканского опештаба Лейла Фазлеева. «Далее все будет зависеть от эпидемиологической обстановки», — уточнила она.
- Годовой план по сбору налогов выполнен на 61,4%, но это должно нас успокаивать, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, за первое полугодие в консолидированный бюджет поступило 230,5 миллиарда рублей. Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 207,3 миллиарда рублей. При этом задолженность предприятий по налогам выросла до 10,7 миллиарда.
- Шведский производитель упаковки Tetra Pak уходит из России. Решение принято из-за невозможности поддерживать операционную деятельность компании. Подразделение на территории страны передадут местному руководству.
- Федеральная антимонопольная службы России оштрафовала Google на 2 миллиарда рублей. Компания должна заплатить штраф за злоупотребление доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube.
- С 1 июня в Татарстане утонули 39 человек, с начала года — 47. В частности, на воде погибли восемь детей. Всего с начала 2022 года на воде произошло 70 происшествий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число сократилось.
- В 2022 году в период навигации в Татарстане выявили 693 нарушителя среди судоводителей. Это на 22% больше, чем в прошлом году. Удалось выявить 126 судоводителей, которые управляли маломерным судном в состоянии опьянения.
- Верховный суд Татарстана оставил под домашним арестом организатора «подводного рейса» Владимира Казакова. Защите бизнесмена не удалось добиться меры пресечения в виде запрета определенных действий. В суде Казаков заявил о полном признании вины и готовности возмещать ущерб потерпевшим.
- Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об отправлении студентов «незамерзайкой» с метанолом в Салмачах в 2021 году. Тогда отправились 13 человек, один погиб. Дело рассмотрит Приволжский районный суд Казани.
- «Идут атаки на наши школы, когда рассылают сообщения о минировании, можем мы что-то с этим сделать? Руководители учебных учреждений несут ответственность, и сказать им, чтобы не эвакуировались, невозможно, они несут персональную ответственность! Как быть? Можно найти решение, которое защитит школы от ложных вызовов? — обратился сегодня президент Татарстана Рустами Минниханов к операционному директору Group-IB Ярославу Каргалеву на очередном заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг». Также он призвал команду федерального транспортного провайдера Fesco сразу настраиваться на на серьезную работу. Детали — в материале «Реального времени».
- В Татарстане 560 крупных и средних предприятий снизили отчисления по налогу на прибыль на 10 млрд рублей за второй квартал 2022 года. По предварительным данным налоговых органов, они могут снизить их в третьем квартале, причем ниже уровня второго квартала. Много это или мало -в подсчетах «Реального времени».
- Сегодня стало известно о задержании одной из главных звезд Finiko Анны Сериковой, известной как Тиффани. Ее нашли в Ленинградской области и задержали, сейчас она находится в СИЗО. Ранее она была в федеральном розыске по статье за мошенничество в составе ОПГ в особо крупном размере.
Ключевые события 153-го дня специальной военной операции России на Украине:
- В Стамбуле начал работу Совместный координационный центр, созданный в соответствии с положениями «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины». Туда прибудет «передовая группа российских экспертов» во главе с контр-адмиралом Эдуардом Луйком. Их главная задача — оперативное решение всех необходимых вопросов для выхода «Инициативы» на этап практической реализации, проинформировали в Минобороны России.
- Ударом по пункту временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» у Константиновки (ДНР) уничтожено более 40 иностранных наемников. Большая часть из них поляки, сообщили в Минобороны России.
- Около Николаева ликвидирован артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ, потери личного состава и вооружения которого превысили 70%. Ударом по боевым позициям батальона 72-й механизированной бригады ВСУ у Зайцево (ДНР) уничтожено свыше 70 националистов и склад боеприпасов, доложили в Минобороны России.
- В ходе контрбатарейной борьбы за сутки подавлены батарея украинская батарея РСЗО «Ураган», артиллерийская батарея гаубиц «Гиацинт-Б» у Дзержинска и шесть взводов РСЗО «Град». Также уничтожены пусковая установка ЗРК «ОСА-АКМ» в Николаевской области, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США и восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
- Российскими средствами ПВО за сутки сбиты два украинских беспилотника в Харьковской и Николаевской областях, рассказали в Минобороны РФ. Кроме того, поражены четыре артиллерийских взвода гаубиц Д-20, семь взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и девять взводов орудий Д-30 на огневых позициях.
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Татьяна ДеминаОбществоВластьМедицинаПромышленностьЭкономика БашкортостанТатарстан
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