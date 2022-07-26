Предприятия Татарстана снизили платежи в бюджет почти на 10 млрд рублей — это много или мало?

В Татарстане 560 крупных и средних предприятий снизили отчисления по налогу на прибыль на 10 млрд рублей за II квартал 2022 года. Об этом сообщил глава Управления ФНС по республике Марат Сафиуллин на республиканском совещании по исполнению бюджета.

— По налогу на прибыль целый ряд крупных и средних предприятий, всего 560 организаций, снизили свои платежи почти на 10 миллиардов. По предварительным данным налоговых органов, эти предприятия могут снизить в третьем квартале, и даже ниже уровня второго квартала, — повторил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он также согласился с необходимостью осуществлять постоянный мониторинг текущей ситуации.

Предприятия Татарстана снизили платежи в бюджет почти на 10 млрд рублей — это:

$172,9 миллиона, €172,7 миллиона, по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. Почти треть от прогнозного размера падения платежей по налогам в корпоративном секторе в третьем квартале 2022 года — если во втором собрано 61,7 миллиарда рублей, то в третьем ожидается резкий спад до 35 миллиардов, то есть бюджет Татарстана недополучит 26,7 миллиарда рублей.

от прогнозного размера падения платежей по налогам в корпоративном секторе в третьем квартале 2022 года — если во втором собрано 61,7 миллиарда рублей, то в третьем ожидается резкий спад до 35 миллиардов, то есть бюджет Татарстана недополучит 26,7 миллиарда рублей. На миллиард меньше совокупной суммы налоговых вычетов, которые начислены жителям Татарстана после сдачи деклараций за 2021 год, — гражданам вернули 11 миллиардов рублей.



совокупной суммы налоговых вычетов, которые начислены жителям Татарстана после сдачи деклараций за 2021 год, — гражданам вернули 11 миллиардов рублей. 4,34% от общего объема поступлений в консолидированный бюджет республики за первое полугодие 2022 года — 230,5 миллиарда рублей.



от общего объема поступлений в консолидированный бюджет республики за первое полугодие 2022 года — 230,5 миллиарда рублей. Примерно на 700 миллионов меньше налоговой задолженности компаний — по итогам первого полугодия она превысила 10,7 миллиарда рублей.

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Дарья Пинегина