Сын украинского миллиардера стал совладельцем «Казанькомпрессормаша»

После почти 30 лет в кипрском офшоре ГМС перевела активы в Россию

Фото: Максим Платонов

На фоне антироссийских санкций мажоритарные акционеры АО «Казанькомпрессормаш» (входит в ГК ГМС) форсировали деофшоризацию всего своего бизнеса. Бенефициар группы, кипрская HMS, продала активы своему российскому акционеру «ГМС Холдинг», в результате чего 10 крупных промышленных предприятий России и Белоруссии полностью перешли в российскую юрисдикцию. В финале экстренной сделки ГМС блеснула сенсация. Обнаружилось, что сын украинского олигарха Владимир Лукьяненко является косвенным совладельцем 36,7% акций «Казанькомпрессормаша». Детали — в материале «Реального времени».

Прощание с матерью по-украински

Российская машиностроительная Группа ГМС, выкупившая почти 10 лет назад АО «Казанькомпрессормаш» (ККМ), разорвала, можно сказать, «пуповинную» связь с головной материнской компанией — кипрской HМS Hydraulic Machines & Systems Group PLC. Этот конечный бенефициар всех активов ГМС в конце июня полностью утратил контроль над ними: спустя почти 30 лет после основания материнская компания провела деофшоризацию бизнеса ГМС буквально в считанные месяцы после начала спецоперации на Украине. Причем группа имеет украинские корни, так как ее основателями является украинский машиностроитель и совладелец «Сумского НПО им. М.В. Фрунзе» Владимир Лукьяненко-старший. Но украинское этническое происхождение, похоже, не уберегло группу от негативного влияния антироссийских санкций. И с 28 июня этого года кипрский офшор, по решению совета директоров, перестал контролировать Группу ГМС.

О тектонической сделке по выходу из под контроля объявил сам ГМС. Согласно его сообщению, офшорная материнская структура продает 100% акций Группы ГМС своему мажоритарному акционеру АО «ГМС Холдинг», имеющему российскую юрисдикцию. Он приобретает 2 364 961 058 обыкновенных и 341 178 655 привилегированных акций. Стоимость сделки составила 2,7 млрд рублей. Покупатель — АО «ГМС Холдинг» — должно выплатить всю сумму в течение двух лет.

Мажоритарные акционеры АО «Казанькомпрессормаш» (входит в ГК ГМС) форсировали деофшоризацию всего своего бизнеса. Фото: Максим Платонов

— Стороны согласовали цену на основе рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком — компанией ФБК, — отмечается в официальном сообщении компании. До окончания расчетов с HMS новый владелец активов «не планирует осуществлять выплаты дивидендов», предупредили в компании. А значит, предприятиям этой группы не стоит рассчитывать на реинвестирование прибыли в развитии до 2024 года.

Миллиардер Лукьяненко-младший взял треть «Казанькомпрессормаша»

Деофшоризация бизнеса «сорвала маски» и с акционеров ККМ. В результате сделки стало известно, что косвенным совладельцем «Казанькомпрессормаша» стал сын украинского олигарха Владимир Лукьяненко, обладающий неоднозначной репутацией. Согласно сообщению компании, ему принадлежит через «Гидромашсервис» 36,7% акций ККМ. Впрочем, участие Лукьяненко вряд ли удивило татарстанских промышленников. По слухам, украинский миллиардер Лукьяненко-старший, занимавшийся выпуском промышленных насосов, долго боролся за казанский компрессорный завод, переиграв противника, украинского же бизнесмена Григоришина. Приобретение ККМ помогло семье Лукьяненко перейти от производства насосов к компрессорам и открыть доступ к контрактам для российского ТЭК.

Таким образом, ГМС становится одним из первых бенефициаров активов в Татарстане, кто последовал призыву федеральных властей раскрыться и вернуться в Россию. В самой ГМС отказываются от комментариев о причинах антисанкционной сделки.

— Все, что можно было сказать, есть в нашем сообщении, — заявили «Реальному времени» в ГМС.

Косвенным совладельцем «Казанькомпрессормаша» стал сын украинского олигарха Владимир Лукьяненко. Фото: report-grouphms.com

Напомним, что группа контролирует через компанию «Гидромашсервис» 10 предприятий в сфере производства насосного, компрессорного нефтепромыслового оборудования для нужд ТЭК. Главной жемчужиной является казанский завод АО «Казанькомпрессормаш» и его разработчик компрессорной техники НИИ «Турбокомпрессор им. Шнеппа». Кроме того, в этот дивизион входят АО «Димитровградхиммаш» и его экспортная «дочка» АО «Димитровградхиммаш-экспорт», ООО «КУИК», ПАО «Томскгазстрой», АО «Институт «Ростовский водоканалпроект» и Бобруйский машиностроительный завод (Белоруссия). В конце июля этого года ККМ учредил первую дочернюю компанию «ККМ-Гидроаэроцентр». Ее возглавил Артем Марков, который руководит компанией «Центр промышленного снабжения и комплектации» с оборотом в 4,4 млрд рублей. Будет ли он работать в связке с ЦПСК, если у обеих компаний общий руководитель, неизвестно. В пресс-службе управляющей компании ГМС отказались от комментариев.

По итогам 2021 года ГМС показала впечатляющие финансовые результаты. Выручка выросла до 57,2 млрд рублей, EBITDA — 6,7 млрд рублей, чистая долговая нагрузка — 13,9 млрд рублей. Иначе говоря, компания к моменту смены юрисдикции находилась на пике своей формы.

Главной жемчужиной является казанский завод АО «Казанькомпрессормаш». Фото: Максим Платонов

План мобилизационной деофшоризации

Что же подтолкнуло ГМС к мобилизационной деофшоризации бизнеса, если деньги бьют фонтаном? Совет директоров HMS объясняет неизбежность разрыва «обширными и жесткими санкциями Европейского Союза, США и ряда других государств против России».

— Россия является ключевым рынком для Группы ГМС, и названные ограничительные меры оказывают существенное негативное воздействие на деятельность компании и ее дочерних предприятий в России, — подчеркивается в сообщении.

Причем, совет директоров HMS допускает, что ограничения «могут оказать существенное негативное воздействие на возможность расширения и сохранения бизнеса», поэтому лучшим выходом из сложившегося положения является «принять предложение АО «ГМС Холдинг» о заключении договора купли-продажи», приходят к выводу бенециафиры.

Таким образом, с подписанием сделки HMS ставит крест на привлечении иностранных инвестиций, которые были возможны при сохранении кипрской прописки. Правда, остается неизвестным будущее бывшей материнской компании ГМС — будет ли она ликвидирована после перевода денежного транша в 2,7 млрд рублей или сохранит свою регистрацию после 2024 года?

Поспешное возвращение активов в российское пространство было во многом спровоцировано обесцениванием глобальных депозитарных расписок ГМС, которые обращаются на LSE и «Московской бирже». Фото: Fitiss/wikipedia.org

ГМС: депозитарные расписки оставьте себе

На самом деле точкой невозврата для ГМС явились риски потери контроля над активами из-за негативного влияния с международного фондового рынка, рассказывают источники «Реального времени». По их словам, поспешное возвращение активов в российское пространство было во многом спровоцировано обесцениванием глобальных депозитарных расписок ГМС, которые обращаются на LSE и «Московской бирже». Их держатели в любом момент могли предъявить их к погашению. В свободном обращении у ГМС находится 27,4% акций в виде ГДР.

— В силу регуляторных, санкционных, технических и прочих ограничений HMS Group и АО «ГМС Холдинг» в настоящий момент неспособны осуществить выкуп всех глобальных депозитарных расписок в отношении акций компании у их владельцев посредством публичной оферты, — отмечает ГМС в своем сообщении.

При этом ГМС не планирует самостоятельно осуществлять делистинг ГДР (Global Depositary Receipts — обычно европейские депозитарные расписки, — прим. ред.) до окончания расчетов по сделке с материнским офшором, подчеркивается в сообщении компании. Таким образом, ГМС как бы последовала призыву федеральных властей вернуться на родину. Ведь в апреле этого года Госдума приняла закон, запрещающий размещение депозитарных расписок на иностранных площадках, а в отношении существующих бумаг должен быть проведен делистинг. Правда, в законе есть оговорка, которая разрешит продолжить депозитарным распискам обращаться за пределами России при получении разрешения от правительства страны.

В конце марта Максим Решетников призывал российские компании, которые торгуют депозитарными расписками за рубежом, вернуться в Россию. Фото: duma.gov.ru

В конце марта министр экономического развития Максим Решетников призывал российские компании, которые торгуют депозитарными расписками за рубежом, вернуться в Россию и конвертировать их в акции, так как стоимость российских акций на западных биржах ниже, чем на российских площадках.

— Акции наших крупнейших эмитентов отдавались в залог иностранным крупным банкам, и те на них выпускали расписки. И эти расписки уже торговались, а сейчас никакого смысла их котировать там нет, — убеждал он.

От депозитарных расписок веет риском дефолта

Эксперты международного права полагают, что основной вектор сделки ГМС направлен все-таки на предстоящий делистинг ГДР.

— Это нацелено на то, чтобы снять с себя риски по какому-либо негативному влиянию со стороны рынка ценных бумаг, возможности обесценения акций, наверняка, в том числе может возникнуть риск дефолта на рынке ценных бумаг, ведь нужны выплаты, — полагает руководитель практики международного налогообложения Consul Group Consul Group Василе Лупу. — В целом существующий этап деофшоризации, который приняли в марте, наиболее выгодный, в нем приемлемые условия для того, чтобы совершить процедуры делистинга.

В то же время на Кипре продолжают действовать немало российских компаний, которые находятся не под санкциями, они работают и все нормально. Но условия ужесточаются, и встает выбор: какую оставить себе юрисдикцию.



— Большинство, кто привлекал зарубежное финансирование, имели офшорную юрисдикцию. Какие-то компании переезжают из России, оставляя долю бизнеса наемному менеджменту. Если раньше это была единая структура — Россия, Кипр и другие страны, то теперь они сепарируются: российская самостоятельно, кипрская — она работает конкретно с западным рынком. Европейские компании переводят бизнес из России, а российские съезжают из офшоров, — говорит Лупу.

Он затруднился назвать причину сделки на 2,7 млрд рублей:

— Возможно, там есть налоговые и финансовые вопросы. В любом случае видно, что после этой сделки будет очень сложно привлекать зарубежные инвестиции, хотя на них, наверное, не стоит в нынешних условиях рассчитывать, — уверен руководитель практики международного налогообложения Consul Group. — В текущей политической обстановке они нашли нецелесообразным присутствие на Кипре, это ведь еще и бюрократические издержки, в том числе риск, связанный с рынком ценных бумаг — помимо девальвации стоимости компании вплоть до обесценения и объявления дефолта по ГДР. И нужно признать, что этот риск большой.