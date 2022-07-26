«Роскосмос» выйдет из проекта МКС после 2024 года

Решение об уходе России из проекта МКС после 2024 года принято. Об этом заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

— Владимир Владимирович, вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты, — приводятся его слова на сайте Кремля.

Фото: kremlin.ru

Борисов отметил, что к этому времени в России начнут формировать российскую орбитальную станцию.

Основным приоритетом «Роскосмоса» будет обеспечение российской экономики необходимыми космическими услугами, заявил новый глава госкорпорации.

Вчера президент России Владимир Путин назначил Борисова спецпредставителем президента России по вопросам международного сотрудничества в области космоса.

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Татьяна Леухина