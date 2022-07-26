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ФАС оштрафовала Google на 2 млрд рублей

14:10, 26.07.2022
ФАС оштрафовала Google на 2 млрд рублей
Фото: fas.gov.ru

Федеральная антимонопольная службы России оштрафовала Google на 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Компания должна заплатить штраф за злоупотребление доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube.

Ведомство установило, что «правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube, являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Штраф должен быть уплачен в течение двух месяцев с момента вступления документа в законную силу.

ФАС возбудила дело на Google из-за доминирующего положения YouTube в апреле 2021 года. Расследование велось по заявлению региональной общественной организации «Центр интернет-технологий». РОЦИТ пожаловалась на Google из-за внезапной блокировки и удаления аккаунтов и контента пользователей на YouTube.

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Татьяна Леухина
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