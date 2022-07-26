ФАС оштрафовала Google на 2 млрд рублей
Федеральная антимонопольная службы России оштрафовала Google на 2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Компания должна заплатить штраф за злоупотребление доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube.
Ведомство установило, что «правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube, являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми».
Штраф должен быть уплачен в течение двух месяцев с момента вступления документа в законную силу.
ФАС возбудила дело на Google из-за доминирующего положения YouTube в апреле 2021 года. Расследование велось по заявлению региональной общественной организации «Центр интернет-технологий». РОЦИТ пожаловалась на Google из-за внезапной блокировки и удаления аккаунтов и контента пользователей на YouTube.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым