Верховный суд Татарстана утвердил отказ в заочном аресте миллиардера Алексея Семина

Законным и обоснованным признал решение райсуда об отказе в избрании заочного ареста бенефициару ASG Алексею Семину Верховный суд Татарстана. Прокуратуре не удалось добиться пересмотра этого дела, передает с заседания журналист «Реального времени».



Представитель прокуратуры РТ Наталья Кожевникова настаивала на отмене решения. Позицию обвинения поддерживала сотрудница 4-го отдела Следкома по РТ Юлия Мунина. «Просим признать решение первой инстанции незаконным и необоснованным и направить материал на новое рассмотрение».



В частности, силовики считают — вина фигуранта подтверждается показаниями трех свидетелей дела, включая бывшего сотрудника компании «Капитал-Траст-Инвест» (собственник здания) и бывшего замглавы Минкульта Татарстана.

Также в апелляционном представлении помощника прокурора Приволжского района Казани указывалось, что по результатам оперативных мероприятий полицейские установили лишь два казанских адреса временной регистрации Алексея Семина, а о московском не знали, поэтому процедура объявления фигуранта в розыск нарушена не была.

Интересы обвиняемого на заседании представлял адвокат Марат Мухтаров. Он настаивал на законности вынесенного Приволжским судом решения и приводил ряд новых доводов.

Так, защита считает — по факту Семин на сегодняшний день не объявлен ни в межгосударственный, ни в федеральный розыск. В первом случае — в деле нет соответствующего постановления, да и информация о местонахождении в странах СНГ (на которые распространяется межгосударственный розыск) у следствия отсутствует. Зато есть данные, что заочно обвиняемый находится во Франции.

«По преступлениям небольшой тяжести (как повреждение объектов культурного наследия, — прим. ред.) действует особый порядок — сначала человека объявляют в региональный розыск. И только через 60 дней, не ранее, — в федеральный. В данном случае такой розыск мог быть объявлен не раньше 1 сентября», — сообщил Верховному суду Татарстана защитник бенефициара ASG.

Кроме того, на заседании суда первой инстанции было установлено — следователи знают о наличии прописки Семина в Пресненском районе Москвы, напомнил адвокат Мухтаров. Однако ответ на запрос местной полиции не получен. Почему-то поиски велись в Казани — в том числе на Курашова,5, хотя дом по данному адресу снесен и силовикам об этом известно.

Также защитник упрекнул сотрудников СК в сокрытии ряда разрешительных документов по объекту на улице Карла Маркса и предъявлении его клиенту в течение 2013 года тех положений ФЗ «Об объектах культурного наследия», которые вступили в силу лишь в 2015 году.

В свою очередь следователь просила отметить, что два разрешения в 2012 и 2013 годах касались лишь проведения первоочередных консервационных работ и реставрации фасада. «Потом было получено задание на разработку проекта предмета охраны. А без утверждения предмета охраны производство каких-либо работ запрещено», — подчеркнула Мунина. Что касается дат, то это уже оценка доказательств, а не те доводы, что учитываются при избрании заочного ареста.

Напомним, 15 июля Следком по РТ просил Приволжский суд Казани о заочном аресте миллиардера. На процессе следователь 4-го отдела сообщала — миллиардеру предъявили заочное обвинение в повреждении казанского объекта культурного наследия федерального значения — комплекса Адмиралтейской конторы на улице Карла Маркса (архитектор Кафтырев В.И.) и заочно объявили в федеральный и межгосударственный розыск.

Тогда районный суд в аресте отказал, в том числе со ссылкой на решения судов по административному делу в отношении привлеченной за те же действия компании «Капитал-Траст-Инвест», которыми не был установлен сам факт повреждений памятника.