Татарстанские предприниматели с начала года не уплатили 2 миллиарда рублей налогов

Фото: Максим Платонов

В Татарстане Следственный комитет по материалам налоговых проверок возбудил в начале года 16 уголовных дел в отношении предпринимателей. Общая сумма недоимки составила 2 миллиарда рублей, сообщил глава Управления ФНС по республике Марат Сафиуллин.

По данным ведомства, восемь уголовных дел против бизнеса возбуждено после проведения налоговых проверок на основании ст. 32 и 82 НК РФ. Сумма неуплаченных налогов составила 1,238 млрд рублей.

Еще восемь уголовных дел возбуждено по материалам выездных налоговых проверок, неуплаченная сумма налогов составила 823 миллиона рублей. К примеру, в ходе совместной с МВД проверки выявлена фиктивная схема организации документооборота.

— Было доказано, что фактически работы выполнены собственными силами налогоплательщика, в результате по акту была начислена сумма в 241 млн рублей, — привел пример глава УФНС по Татарстану. Против кого возбуждены уголовные дела, не называлось.

Фото: tatarstan.ru

Сразу после возбуждения уголовных дел бизнес перечислил в казну 1,4 млрд рублей, добавил глава Управления ФНС по РТ Марат Сафиуллин.

В Татарстане 560 крупных и средних предприятий снизили отчисления по налогу на прибыль на 10 млрд рублей за второй квартал 2022 года. По прогнозу главы УФНС по республике, в следующем квартале снижение поступлений по налогу на прибыль может упасть еще на треть. Если во втором квартале собрано 61,7 млрд рублей, то в третьем ожидается резкий спад до 35 миллиардов.

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Луиза Игнатьева