Рустам Минниханов: «Ладно, что ТЦ останавливаются — там женщины хотя бы деньги сэкономят»

Президент Татарстана попросил представителя Group-IB решить задачу по защите школ от ложных минирований

«Идут атаки на наши школы, когда рассылают сообщения о минировании, можем мы что-то с этим сделать? Руководители учебных учреждений несут ответственность, и сказать им, чтобы не эвакуировались, невозможно, они несут персональную ответственность! Как быть? Можно найти решение, которое защитит школы от ложных вызовов?» — обратился сегодня президент Татарстана Рустами Минниханов к операционному директору Group-IB Ярославу Каргалеву на очередном заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг». Также он призвал команду федерального транспортного провайдера Fesco сразу настраиваться на серьезную работу. Детали — в материале «Реального времени».

Фавориты высоких мировых цен



Июльское заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» началось с подведения полугодовых итогов работы нефтегазохимического комплекса Татарстана, обеспечившего казне республики больше половины доходов. Так, общие сборы по налогу на прибыль в Татарстане составили 114,6 млрд рублей, из которых почти 67 млрд рублей поступило от нефтяников и нефтехимиков республики.

С докладом об итогах деятельности предприятий нефтегазохимического комплекса выступил генеральный директор АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин. По его словам, за первые 6 месяцев 2022 года предприятия нефтегазохимического комплекса Татарстана увеличили объемы производства на 3,6%, а отчисления в консолидированный бюджет республики выросли сразу на 70%. Огромный денежный приток татарстанским экспортерам обеспечил невероятный взлет цен на мировых рынках.

— Цены на нефтепродукты во II квартале продолжили рост на мировых рынках. Цены на нефтехимическую продукцию достигли пиковых значений в марте — апреле 2022 года, после чего стали снижаться до уровня второй половины 2021 года, — отметил он.

По словам Рафината Яруллина, предприятия комплекса ведут активную работу по замещению импортного сырья из недружественных стран российскими аналогами. Фото tatarstan.ru

На фоне выгодной конъюнктуры мировых цен промышленники увеличили добычу нефти и выпуск продуктов на ее основе. Выиграли и производители шин, которые легко нарастили выпуск. Тем не менее сезон высоких мировых цен идет на спад, и экспортеры прогнозируют снижение выручки в третьем квартале этого года. По словам Рафината Яруллина, предприятия комплекса ведут активную работу по замещению импортного сырья из недружественных стран российскими аналогами или поставками из дружественных стран.

— В этих условиях выросла закупка продукции АО «Химический завод им. Карпова», АО «КВАРТ», АО «Казанский завод синтетического каучука», — отметил он.

Fesco Kazan Shuttle

Большие надежды с перестройкой бизнеса экспортеров связаны с расширением каналов сбыта на Восток. Одним из стратегических партнеров Татарстана в этом направлении становится старейший российский транспортно-логический оператор Fesco. Директор по продажам и развитию бизнеса ООО «Феско Интегрированный транспорт» Алексей Кравченко предложил заключить меморандум о взаимопонимании между Татарстаном и компанией, после чего запустить новые маршруты. Так, в октябре Fesco предлагает открыть контейнерные перевозки по маршруту Азия — Владивосток — Казань (Тихорецкая), которые предполагают экспорт грузов в страны Юго-Восточной Азии. А в декабре — регулярный контейнерный сервис по маршруту Турция — Новороссийск.

География маршрутов Fesco охватывает всю территорию Евразийского континента по всем экспортно-импортным направлениям, а центральный пункт перевалки — дальневосточные порты, рассказал Алексей Кравченко. По его словам, в условиях беспрецедентных санкций экспортные перевозки из Татарстана через дальневосточные порты во втором квартале выросли в 7 раз, и это тенденция идет по восходящей линии. При этом уровень контейнеризации грузов Татарстана, по сравнению с другими российскими регионами, «оставляет место для улучшения», отметил он.

«Если в среднем по России это 40%, то в Татарстане — 14%», — сообщил Кравченко. Такой низкий уровень он объяснил тем, что Татарстан остается в отдалении основных транспортных хабов: «Большинство клиентов распределяют грузы через хабы в Самаре, Екатеринбурге, Тольятти, откуда доставляют их автомобильным транспортом».

Для расширения экспортных поставок Fesco предложило запустить проект организации регулярного сервиса между портом Владивостока и Казанью. Его назвали Fesco Kazan Shuttle. Проект планируется запустить в октябре 2022 года. Предусмотрено два рейса в месяц. Транзитное время в пути по маршруту Шанхай — Казань — 21 день. В будущем планируется один регулярный рейс в неделю.

Кроме того, Fesco активно работает по сухопутным пограничным маршрутам между Китаем и Россией. Так, по маршруту Хэфэй (Китай) — Набережные Челны открыто сообщение по импорту машинокомплектов китайского бренда JAC Motors. Время пути — 18 дней. В экспортном направлении организовано сообщение из Закамского региона в порт Стамбула и в Шанхай, при этом стоимость перевозок равная.

— Татарстан имеет выгодную срединную локацию, — отметил Кравченко.

Fesco активно работает по сухопутным пограничным маршрутам между Китаем и Россией. Фото: fesco.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ответ на предложение согласовать дорожную карту сотрудничества и подписать меморандум заявил:

— Меморандум — это всего лишь «бумажка», давайте сразу создадим рабочую группу, — слегка возразил он. — Конечно, мы подпишем меморандум, но лучше создадим рабочую группу по оперативной ситуации, и перспективную. Мы — республика, которая производит продукции на 4 триллиона [рублей]. И у нас две железные дороги — Куйбышевская и Горьковская, плюс еще есть связь по воде со Свияжским мультимодальным комплексом. Есть большие планы работать с Ираном, нам надо очень серьезно поработать, давайте настраивайтесь, — призвал он.

Сразу решать конкретные задачи команду Fesco позвали на вечернее совещание в Минпромторг Татарстана.



Как спасти школы от ложных минирований

Другую «элементарную» задачу — по защите школ от ложных минирований — Минниханов попросил решить представителя Group-IB.

— Идут атаки на наши школы, когда рассылают сообщения о минировании, можем мы что-то с этим сделать? Руководители учебных учреждений несут ответственность, и сказать им, чтобы не эвакуировались, невозможно, они несут персональную ответственность! Как быть? Можно найти решение, которое защитит школы от ложных вызовов? — обратился он к операционному директору Group-IB Ярославу Каргалеву.

Другую «элементарную» задачу — по защите школ от ложных минирований — Минниханов попросил решить представителя Group-IB. Фото: Роман Хасаев

По его словам, найти злоумышленника можно, но сама преступность трансгранична.

— По нашим данным, эти звонки делаются из-за границы, из недружественных стран, — объяснил он.

— Если бы отсюда, мы бы уже сами поймали. Ну что, давай, я готов заплатить за этот заказ, — настаивал президент. — Вот и министр цифры здесь, помогите нам найти решение, или какие-то фильтры ставить, ну я не знаю, что еще! Потом я сам буду вас хвалить — самые классные ребята. Это элементарная задача. Ладно, что торговые центры останавливаются — там женщины хотя бы деньги сэкономят, а детей жалко. Ребенок пришел в школу, а его... Есть ощущение, что это фейк, но нет никакой гарантии. Ружье один раз в год стреляет, — рассуждал Минниханов.

Но представитель резидента Иннополиса так и не смог с ходу найти решение по «школьной» задаче Минниханова. Вместо этого операционный директор вновь завел «рекламную пластинку», заявив, что готов, как резидент ОЭЗ, предоставить уникальные продукты и сервисы для бизнеса. 28 июля пройдет совещание в рамках Совбеза с промышленными предприятиями на тему кибербезопасности.