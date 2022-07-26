Рустам Минниханов: «Ладно, что ТЦ останавливаются — там женщины хотя бы деньги сэкономят»
Президент Татарстана попросил представителя Group-IB решить задачу по защите школ от ложных минирований
«Идут атаки на наши школы, когда рассылают сообщения о минировании, можем мы что-то с этим сделать? Руководители учебных учреждений несут ответственность, и сказать им, чтобы не эвакуировались, невозможно, они несут персональную ответственность! Как быть? Можно найти решение, которое защитит школы от ложных вызовов?» — обратился сегодня президент Татарстана Рустами Минниханов к операционному директору Group-IB Ярославу Каргалеву на очередном заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг». Также он призвал команду федерального транспортного провайдера Fesco сразу настраиваться на серьезную работу. Детали — в материале «Реального времени».
Фавориты высоких мировых цен
Июльское заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» началось с подведения полугодовых итогов работы нефтегазохимического комплекса Татарстана, обеспечившего казне республики больше половины доходов. Так, общие сборы по налогу на прибыль в Татарстане составили 114,6 млрд рублей, из которых почти 67 млрд рублей поступило от нефтяников и нефтехимиков республики.
С докладом об итогах деятельности предприятий нефтегазохимического комплекса выступил генеральный директор АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин. По его словам, за первые 6 месяцев 2022 года предприятия нефтегазохимического комплекса Татарстана увеличили объемы производства на 3,6%, а отчисления в консолидированный бюджет республики выросли сразу на 70%. Огромный денежный приток татарстанским экспортерам обеспечил невероятный взлет цен на мировых рынках.
— Цены на нефтепродукты во II квартале продолжили рост на мировых рынках. Цены на нефтехимическую продукцию достигли пиковых значений в марте — апреле 2022 года, после чего стали снижаться до уровня второй половины 2021 года, — отметил он.
На фоне выгодной конъюнктуры мировых цен промышленники увеличили добычу нефти и выпуск продуктов на ее основе. Выиграли и производители шин, которые легко нарастили выпуск. Тем не менее сезон высоких мировых цен идет на спад, и экспортеры прогнозируют снижение выручки в третьем квартале этого года. По словам Рафината Яруллина, предприятия комплекса ведут активную работу по замещению импортного сырья из недружественных стран российскими аналогами или поставками из дружественных стран.
— В этих условиях выросла закупка продукции АО «Химический завод им. Карпова», АО «КВАРТ», АО «Казанский завод синтетического каучука», — отметил он.
Fesco Kazan Shuttle
Большие надежды с перестройкой бизнеса экспортеров связаны с расширением каналов сбыта на Восток. Одним из стратегических партнеров Татарстана в этом направлении становится старейший российский транспортно-логический оператор Fesco. Директор по продажам и развитию бизнеса ООО «Феско Интегрированный транспорт» Алексей Кравченко предложил заключить меморандум о взаимопонимании между Татарстаном и компанией, после чего запустить новые маршруты. Так, в октябре Fesco предлагает открыть контейнерные перевозки по маршруту Азия — Владивосток — Казань (Тихорецкая), которые предполагают экспорт грузов в страны Юго-Восточной Азии. А в декабре — регулярный контейнерный сервис по маршруту Турция — Новороссийск.
География маршрутов Fesco охватывает всю территорию Евразийского континента по всем экспортно-импортным направлениям, а центральный пункт перевалки — дальневосточные порты, рассказал Алексей Кравченко. По его словам, в условиях беспрецедентных санкций экспортные перевозки из Татарстана через дальневосточные порты во втором квартале выросли в 7 раз, и это тенденция идет по восходящей линии. При этом уровень контейнеризации грузов Татарстана, по сравнению с другими российскими регионами, «оставляет место для улучшения», отметил он.
Для расширения экспортных поставок Fesco предложило запустить проект организации регулярного сервиса между портом Владивостока и Казанью. Его назвали Fesco Kazan Shuttle. Проект планируется запустить в октябре 2022 года. Предусмотрено два рейса в месяц. Транзитное время в пути по маршруту Шанхай — Казань — 21 день. В будущем планируется один регулярный рейс в неделю.
Кроме того, Fesco активно работает по сухопутным пограничным маршрутам между Китаем и Россией. Так, по маршруту Хэфэй (Китай) — Набережные Челны открыто сообщение по импорту машинокомплектов китайского бренда JAC Motors. Время пути — 18 дней. В экспортном направлении организовано сообщение из Закамского региона в порт Стамбула и в Шанхай, при этом стоимость перевозок равная.
— Татарстан имеет выгодную срединную локацию, — отметил Кравченко.
Президент Татарстана Рустам Минниханов в ответ на предложение согласовать дорожную карту сотрудничества и подписать меморандум заявил:
— Меморандум — это всего лишь «бумажка», давайте сразу создадим рабочую группу, — слегка возразил он. — Конечно, мы подпишем меморандум, но лучше создадим рабочую группу по оперативной ситуации, и перспективную. Мы — республика, которая производит продукции на 4 триллиона [рублей]. И у нас две железные дороги — Куйбышевская и Горьковская, плюс еще есть связь по воде со Свияжским мультимодальным комплексом. Есть большие планы работать с Ираном, нам надо очень серьезно поработать, давайте настраивайтесь, — призвал он.
Сразу решать конкретные задачи команду Fesco позвали на вечернее совещание в Минпромторг Татарстана.
Как спасти школы от ложных минирований
Другую «элементарную» задачу — по защите школ от ложных минирований — Минниханов попросил решить представителя Group-IB.
— Идут атаки на наши школы, когда рассылают сообщения о минировании, можем мы что-то с этим сделать? Руководители учебных учреждений несут ответственность, и сказать им, чтобы не эвакуировались, невозможно, они несут персональную ответственность! Как быть? Можно найти решение, которое защитит школы от ложных вызовов? — обратился он к операционному директору Group-IB Ярославу Каргалеву.
По его словам, найти злоумышленника можно, но сама преступность трансгранична.
— По нашим данным, эти звонки делаются из-за границы, из недружественных стран, — объяснил он.
— Если бы отсюда, мы бы уже сами поймали. Ну что, давай, я готов заплатить за этот заказ, — настаивал президент. — Вот и министр цифры здесь, помогите нам найти решение, или какие-то фильтры ставить, ну я не знаю, что еще! Потом я сам буду вас хвалить — самые классные ребята. Это элементарная задача. Ладно, что торговые центры останавливаются — там женщины хотя бы деньги сэкономят, а детей жалко. Ребенок пришел в школу, а его... Есть ощущение, что это фейк, но нет никакой гарантии. Ружье один раз в год стреляет, — рассуждал Минниханов.
Но представитель резидента Иннополиса так и не смог с ходу найти решение по «школьной» задаче Минниханова. Вместо этого операционный директор вновь завел «рекламную пластинку», заявив, что готов, как резидент ОЭЗ, предоставить уникальные продукты и сервисы для бизнеса. 28 июля пройдет совещание в рамках Совбеза с промышленными предприятиями на тему кибербезопасности.
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