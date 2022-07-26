Tetra Pak передаст свое подразделение в России местному менеджменту

Шведский производитель упаковки Tetra Pak объявил об уходе из России. Подразделение на территории страны передадут местному руководству.

Такое решение приняли из-за невозможности поддерживать операционную деятельность компании. Совокупное влияние экспортных ограничений в отношении России привело к нарушениям в цепочках поставок.

Фото: tetrapak.com

Российское подразделение будет действовать как самостоятельная организация. Она сосредоточит усилия на производстве упаковочного материала на предприятии в Московской области, а также на развитии надежных цепочек поставок с растущей долей локальных поставщиков, передает РБК заявление компании.

Весной этого года у отечественных производителей начались проблемы с нехваткой упаковки для пищевых продуктов. 11 марта о снижении объемов производства упаковки в России сообщила шведская группа Tetra Laval, в которую входят Tetra Pak, Sidel и DeLavalTetra Pak.



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Татьяна Леухина