В Татарстане годовой план по сбору налогов выполнен более чем на 60%

Фото: Максим Платонов

Годовой план по сбору налогов выполнен на 61,4%, но это не должно нас успокаивать, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов, открывая сегодня утром республиканское совещание по итогам исполнения консолидированного бюджета республики за первое полугодие.

По его словам, за первое полугодие собрано 230,5 миллиарда рублей. Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 207,3 миллиарда рублей.

Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана добавил, что идет перестройка логистических связей и всей экономики. При этом задолженность предприятий по налогам выросла до 10,7 миллиарда, обратил внимание он.

Напомним, по итогам 2021 года отчисления Татарстана в федеральный бюджет превысили триллион рублей. В консолидированный бюджет Татарстана поступило 336 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов.



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Луиза Игнатьева