Организатор «подводного рейса» заявил о готовности возмещать ущерб потерпевшим

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Верховный суд Татарстана оставил под домашним арестом организатора «подводного рейса» Владимира Казакова. Защите бизнесмена не удалось добиться меры пресечения в виде запрета определенных действий, передает с заседания журналист «Реального времени».



На заседании Казаков сообщил — ему уже предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. «Я признаю свою вину, что я организовал это дело — не отрицаю. Но в любом случае, это было из хороших побуждений. Просто я понадеялся на тех людей, которые отвечают за судно... А я отвечал за организацию», — заявил он на заседании. И добавил, что при очной ставке с потерпевшим сам проявил инициативу: «Я сказал, что готов материальный ущерб возместить. Заказчику услуг».

Обвиняемый просил дать ему возможность вернуться к работе. На том же настаивал его адвокат Марсель Шагиахметов.

Председательствующего по делу судью интересовало — установлена ли причина затопления судна «Казанец-1». Защита такой информацией пока не располагает. Подъем судна завершился лишь недавно, назначены экспертизы.

На данный момент следствием установлено — прогулочный катер «Казанец-1» отчалил от лодочной станции «Волжская гавань» в районе Аракчино 10 июля в 10 часов 15 минут, судно имело крен на левый борт, однако добралось до правого берега и встало на стоянку между поселками Моркваши и Печище. Обратно засобирались в 16.30. Также с креном на левый борт отплыли задним ходом, и тут волна захлестнула корму. Капитан стал успокаивать пассажиров, вместе с помощником откачивать воду. Однако это не помогло. Судно начало тонуть, люди спасаться, прыгая за борт. Спасжилетов хватило не всем. Происшествие наблюдали рыбаки и проходящие суда, поэтому помощь подоспела быстро и обошлось без жертв.



Под домашним арестом Казаков будет находиться минимум до 9 сентября.