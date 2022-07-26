В Татарстане в период навигации выявили почти 700 нарушителей среди судоводителей

Фото: Максим Платонов

В 2022 году в период навигации в Татарстане выявили 693 нарушителя среди судоводителей. Это на 22% больше, чем в прошлом году, сообщил замруководителя Главного управления МЧС России по РТ — главный государственный инспектор республики по маломерным судам Юрий Венедиктов.

В частности, 234 судоводителя не обеспечили собственную безопасность и безопасность пассажиров — на судне отсутствовали спасательные жилеты. Еще 213 нарушили правила плавания.

Также выявлено 126 судоводителей, которые управляли маломерным судном в состоянии опьянения. Юрий Венедиктов также добавил, что 17 плавсредств в Татарстане поставлено на штрафную стоянку.

Фото: Максим Платонов

10 июля недалеко от Казани на Волге затонуло судно «Казанец-1 — в десятую годовщину со дня затопления теплохода «Булгария», трагедии, унесшей жизни 122 человек. Главная версия происшествия — перегруз.

Окончательную версию определят после подъема судна и обследования. Сотрудники Следкома и привлеченные специалисты завершили операцию по подъему затонувшего судна.

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Татьяна Демина