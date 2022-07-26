В Татарстане нефтегазохимические предприятия увеличили выпуск на 3,6%

Предприятия нефтегазохимического комплекса Татарстана увеличили в первом полугодии выпуск продукции на 3,6%, а налоговые отчисления выросли на 70%. Об этом сегодня сообщил гендиректор АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин на заседании совета директоров.

Значительное увеличение налоговых отчислений обусловлено беспрецедентным ростом цен на нефтехимическую продукцию на мировых рынках, пояснил глава АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин. Они достигли пиковых значений в марте — апреле этого года, после чего стали снижаться до уровня второй половины 2021 года.

При этом татарстанские предприятия активно занимаются замещением импортного сырья, компонентов и оборудования, которое раньше поступало из недружественных стран. Вырос интерес к продукции местных товаропроизводителей. Так, в условиях поиска альтернативных материалов выросла закупка продукции у АО «Химической завод им. Карпова», АО «КВАРТ», АО «Казанский завод синтетического каучука», отметил он. По мнению Яруллина, разрабатываемые федеральные инструменты и механизмы поддержки открывают возможности для создания новых производств на территории Татарстана.

На заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» подвели итоги деятельности предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана за первое полугодие 2022 года. Совет директоров обсудил такие вопросы, как организация среднетоннажного производства полупродуктов для импортозамещения, перспективные углеродные наноматериалы и др.



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Луиза Игнатьева