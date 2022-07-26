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Глава Башкирии Радий Хабиров попал в санкционный список Великобритании

13:27, 26.07.2022
Глава Башкирии Радий Хабиров попал в санкционный список Великобритании
Фото: Максим Платонов

Глава Башкирии Радий Хабиров попал в новый санкционный список Великобритании. Также в списке глава Чувашии Олег Николаев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Санкционный список Великобритании сегодня пополнился 42 новыми позициями. В числе попавших под ограничения оказались главы некоторых регионов России. Президента Татарстана Рустама Минниханова в списке нет.

Среди глав регионов, попавших под британские санкции, оказался и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров Фото: samregion.ru

Напомним, Великобритания и другие страны вводят санкции против граждан, компаний и предприятий России после начала специальной военной операции России на Украине. В черном списке оказался и глава государства Владимир Путин и его родственники.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Башкортостан

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