Глава Башкирии Радий Хабиров попал в санкционный список Великобритании
Глава Башкирии Радий Хабиров попал в новый санкционный список Великобритании. Также в списке глава Чувашии Олег Николаев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Санкционный список Великобритании сегодня пополнился 42 новыми позициями. В числе попавших под ограничения оказались главы некоторых регионов России. Президента Татарстана Рустама Минниханова в списке нет.
Среди глав регионов, попавших под британские санкции, оказался и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Напомним, Великобритания и другие страны вводят санкции против граждан, компаний и предприятий России после начала специальной военной операции России на Украине. В черном списке оказался и глава государства Владимир Путин и его родственники.
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