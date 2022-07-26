В Татарстане с начала лета утонули 39 человек

Фото: Олег Тихонов

С начала купального сезона в Татарстане утонули 39 человек, с начала года — 47. Такие данные привел замруководителя Главного управления МЧС России по РТ — Главный государственный инспектор республики по маломерным судам Юрий Венедиктов.

Всего с начала 2022 года на воде произошло 70 происшествий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число сократилось.



С начала купального сезона на водных объектах Татарстана погибли восемь детей. Удалось спасти двух несовершеннолетних.

Фото: Олег Тихонов

Основные причины, по которым тонут люди, — падение в воду в связи с ухудшением здоровья — так погибли 12 татарстанцев, и купание в необорудованном месте — с 1 июня погибли шесть жителей республики, в том числе один ребенок.

Накануне в Казани спасли тонущего мужчину, который купался в Казанке в необорудованном месте на улице Меридианной. Его госпитализировали в больницу.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина