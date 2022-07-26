Лейла Фазлеева: возобновлять масочный режим в Татарстане сейчас нет необходимости

Фото: Максим Платонов (архив)

«Далее все будет зависеть от эпидемиологической обстановки»

Как сообщила «Реальному времени» заместитель премьер-министра Татарстана и руководитель республиканского оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 Лейла Фазлеева, в настоящее время заболеваемость коронавирусом в республике находится на низком уровне и интенсивности эпидемического процесса не наблюдается. Эпидпроцесс стабилен, однако, как заметила вице-премьер, не исключается его подъем в осенний период. Тогда при осложнении эпидемиологической ситуации COVID-19 и с учетом сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа возможно возобновление масочного режима.

— Никто, ни вы, ни я, не сможем сейчас сказать, когда это может случиться — в августе, в середине месяца или в конце, в сентябре и так далее. Все показатели ежедневно находятся под контролем. И на данный момент нет необходимости возобновления масочного режима. Далее все будет зависеть от эпидемиологической обстановки, — объяснила Лейла Фазлеева.

Фото: realnoevremya.ru

Глава оперштаба посоветовала жителям республики пройти своевременную ревакцинацию, а также соблюдать меры профилактики, что позволит не допустить роста заболеваемости коронавирусом в Татарстане.

В Татарстане выявлено более 153 тысяч случаев COVID-19

Между тем в регионах России начали фиксировать увеличение случаев заражения COVID-19. В различных странах мира, сообщают эпидемиологи, начал активно распространяться штамм «омикрон» BA.5. Вирусолог и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что «омикрон» BA.5 «дал подъем по всему миру, во многих странах. Те страны, которые отстали, вот сейчас в них начинается подъем. Мы в эту категорию попадаем. Поэтому подъем у нас идет. Я думаю, что где-то через месяц, наверное, будет пик и потом это все будет снижаться».

По данным федерального оперштаба, за последние сутки в стране с коронавирусом госпитализировали 1 664 человека, что на 119,2% больше, чем 25 июля. Рост числа заболеваемости отмечен в 70 регионах, при этом снижение случаев госпитализации с диагнозом COVID-19 фиксируется в 14 субъектах.

Фото: Максим Платонов

Стоит напомнить, Роспотребнадзор предупреждал, что на фоне роста заболеваемости антиковидные ограничения могут снова начать действовать: «В целом по Российской Федерации наметилась тенденция роста заболеваемости коронавирусом. При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено».

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились более 18,5 миллиона россиян. В Татарстане, по данным на утро 26 июля, выявлено 153 619 случаев заражения COVID-19, из которых 41 — за последние сутки.

Летние каникулы без масок

Напомним, в Татарстане масочный режим приостановили в начале лета — 6 июня вышло соответствующее постановление республиканского правительства. Руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова объясняла, что решение принято на фоне снижения заболеваемости COVID-19.

При этом жителям Татарстана старше 65 лет и гражданам, имеющим хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, рекомендуется носить маски в местах массового скопления людей, следует из распоряжения Кабмина республики. Также пользоваться ими рекомендуют лицам с онкологическими заболеваниями, беременным, пациентам, страдающим ожирением и иммунодефицитом, вне зависимости от возраста.

Фото: realnoevremya.ru

На сегодняшний день масочный режим приостановлен на территории всей России. Об отмене его в числе всех остальных антиковидных мер Роспотребнадзор объявил 1 июля. На следующий день подписанное главой ведомства Анной Поповой постановление вступило в силу.

Спустя неделю после «вольной» Роспотребнадзора, 8 июля, татарстанские власти решились на приостановление действия постановления Кабмина республики от 19 марта 2020 г. №208 «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции». С этого дня перестали действовать ограничения на количество присутствующих на досуговых, зрелищно-развлекательных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных мероприятиях. К обычному режиму работы вернулись и органы ЗАГСа — допускается любое число гостей на бракосочетании.

Ангелина Панченко