В Татарстане сокращаются объемы реализации жидкого автомобильного топлива

В Татарстане сокращаются объемы реализации жидкого автомобильного топлива. Об этом в прямом эфире «Реального времени» рассказал начальник ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ» Роберт Гилязиев.

В допандемийнном 2019 году реализовали 3 млн тонн жидкого топлива, в 2020-м — 2,65 млн тонн жидкого топлива, а в 2021 год — 2,43 млн тонн.

— Ну, 2020 год он был такой год, период острой пандемии. Мы называли эти причины, потому что ряд предприятий снизили объем производства товаров, и частники не так много ездили на машинах. Вот в 2021 году он был не такой пандемийный, все равно снижение. Определенное снижение объясняется не последствиями пандемии, а тем, что в нашей республики внедряется перевод транспортных средств на компримированный газ, — объяснил Роберт Гилязиев.

Фото: Максим Платонов

Он добавил, что на сегодняшний день есть 37 станций по реализации такого газа. Планируется построить еще 22 станции по продаже компримированного газа.

Владельцам АЗС стоит задуматься об оптимизации количества станций, считает Роберт Гилязиев. Есть АЗС, которые реализуют в сутки менее 1 000 литров топлив. А для нормальной работы необходимо реализовывать как минимум 7 000 литров в сутки. Поэтому многие пытаются повышать цены на топливо, чтобы оставаться рентабельными.

Оnline-конференцию «Реального времени» с Робертом Гилязиевым смотрите по ссылке. Одна из основных тем разговора — энергоэффективность: глобальный тренд и меры повышения рационального использования топливно-энергетических ресурсов в Татарстане.

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Татьяна Демина