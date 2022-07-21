Итоги дня: послабления для России в ЕС, явка владельца затонувшего под Казанью судна, «корона» Байдена
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 21 июля:
- Евросоюз снял запрет на поставки в Россию ряда товаров и услуг для авиационной отрасли. «Техническая помощь России в области авиационных товаров и технологий будет разрешена в той мере, в какой это необходимо для обеспечения деятельности Международной организации гражданской авиации по установлению промышленных стандартов», — сказано в заявлении.
- Владелец затонувшего 10 июля под Казанью судна «Казанец-1» Михаил Морозов добровольно явился в Следком. Его допросили в качестве свидетеля. Сегодня же затонувшее судно начали поднимать со дна.
- На первый этап комплекса строительства ЦОД «Иннополис» направят почти 5,4 миллиарда рублей. При этом в сентябре 2020 года стоимость инвестиций в объект и создание инженерной инфраструктуры первой очереди оценивалась лишь более чем в 3 миллиарда. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров анонсировал частичную отмену параллельного импорта в России. Это произойдет, когда власти поймут, «что у нас есть достаточно российской продукции». Он объяснил, что параллельный импорт легализовали осознанно, пытаясь сбалансировать рынок.
- Должность Казанского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Татарстана занял советник юстиции Павел Абрамов. Он сменил Андрея Панфилова, который занимал этот пост с 2017 года.
- Администрация Советского района Казани судится с татарстанским УФАС. Предметом разбирательства стали химреагенты, закупленные городскими властями в конце 2021 года у торгового дома Уральского завода противогололедных материалов из Перми. Цена контракта составила 501,2 млн рублей. Подробности дела — в материале «Реального времени».
- В ближайшие выходные в Татарстан вернется жаркая погода — воздух прогреется до +30 градусов. Существенных осадков не прогнозируется. Жара сохранится и в начале следующей недели, ожидается до +31 °С.
- Фактические расходы на оплату труда работникам муниципальных учреждений Казани за первое полугодие 2022 года превысили 12 миллиардов рублей. Муниципальным служащим за это время заплатили 682,5 миллиона.
- В Татарстане на 1 июля впервые с начала года не зарегистрировано просроченной задолженности по зарплате. Долгое время она была самой большой в Приволжском федеральном округе. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Дело экс-начальника казанского отдела полиции «Горки» Рафаэля Габбазова дошло до допроса подсудимых. В Приволжском райсуде Казани обвиняемый в превышениях должностных полномочий, покушении на взятку в 1 млн рублей и помехах бизнесу полковник открестился от признания вины в протоколе допроса в 2018 году. Детали — в материале «Реального времени».
- В Казани 6 августа ограничат движение по нескольким дорогам в связи с подготовкой и проведением ежегодного праздника «Я выбираю небо». Его введут с 14:00 до 21:00 в обе стороны по ул. Сибгата Хакима, на участке от пересечения с ул. Декабристов до пересечения с ул. Абсалямова; в обе стороны по ул. Бондаренко, на участке от жилого дома по ул. Сибгата Хакима, 3 до примыкания к ул. Сибгата Хакима.
- Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила вести наблюдение за родителями, лишенными родительских прав, для защиты детей. Свое обращение она направила председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной и министру просвещения Сергею Кравцову.
- На территории собора Казанской иконы Божией Матери прошла акция «Белый цветок». Все собранные средства направят на помощь тяжелобольным детям. Акция стала частью мероприятий российского Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» во главе с Аллой Громовой, которые проходят с 21 по 23 июля.
- 79-летний президент США Джо Байден заразился коронавирусом. Его изолируют в Белом доме. Он продолжит выполнять обязанности президента в полном объеме.
- Голкипер Александр Беленов, выступавший за «Уфу», вошел в состав «Рубина». Игрок перешел в казанский клуб в статусе свободного агента и подписал контракт, рассчитанный на 2 года.
- По итогам шести месяцев 2022 года ущерб от преступлений в России составил 494 миллиарда рублей. Таковы данные МВД о состоянии преступности за январь — июнь 2022 года. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
Ключевые события 148-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Из-за значительных потерь на востоке Украины, мобилизованные в ряды ВСУ жители западных областей отказываются ехать на Донбасс, сообщили в Минобороны России. Все военнослужащие 100-й бригады теробороны в Луцке Волынской области отказались участвовать в боевых действиях. В итоге командование ВСУ разоружило бригаду, арестовало зачинщиков и решило переформировать это соединение.
- По данным Минобороны России, поражены пункты управления 59-й бригады морской пехоты в Николаеве с иностранными наемниками и 14-й механизированной бригады у Артемовска, а также штаб-квартира СБУ в Краматорске. Уничтожено шесть складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами.
- В ходе контрбатарейной борьбы поражены батарея и восемь взводов РСЗО «Ураган», батарея самоходных артиллерийских гаубиц «Акация» с радиолокационной станцией контрбатарейной борьбы, девять артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и семь артиллерийских взводов орудий Д-30.
- Истребительной авиацией у Краматорска (ДНР) сбит украинский самолет Су-25. Российскими средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 и пять украинских беспилотников. Перехвачено восемь снарядов РСЗО «Ураган», проинформировали в Минобороны России.
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Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
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