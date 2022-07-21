Вице-премьер Мантуров анонсировал отмену параллельного импорта в России

Фото: Максим Платонов

Российские власти готовятся частично отменить параллельный импорт, легализованный после начала спецоперации и последовавших за ней санкций Запада. Об этом объявил вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

— Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам [товаров], когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции, — заявил чиновник.

Мантуров объяснил, что власти России осознанно легализовали параллельный импорт. Так они пытались сбалансировать рынок, пишет ТАСС.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт, 28 июня. Документ наделяет правительство правом определять перечень товаров, к которым могут не применяться отдельные положения о защите исключительных прав — на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы.



Параллельный импорт также известен как серый импорт. При этом он не означает легализацию контрафакта. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина