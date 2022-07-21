Строительство data-центра «Иннополиса» подорожало на 1,2 миллиарда

Фото: Ринат Назметдинов

На работы отводится чуть больше года

Как стало известно «Реальному времени», на выполнение первого этапа комплекса работ по строительству Центра обработки и хранения данных на территории Татарстана — ЦОД «Иннополис» направят почти 5,4 миллиарда рублей. При этом первоначально, еще в сентябре 2020 года, стоимость инвестиций в объект и создание инженерной инфраструктуры первой очереди оценивалась лишь более чем в 3 миллиарда, а в апреле этого года СМИ сообщили, что стоимость тендера составит 4,2 миллиарда рублей.

Подрядчика ищет АО «Атомдата-Иннополис». В феврале этого года компания объявляла тендер на комплекс работ по вертикальной планировке территории ЦОД «Иннополис» с начальной ценой в 26,5 миллиона рублей. Аналогичная закупка на ту же сумму размещалась и в марте. На инженерно-геодезические работы на площадке строительства ЦОД «Иннополис» направили более 195 тысяч рублей.

Фото: Ринат Назметдинов

Подрядчик должен завершить работы не позднее 15 месяцев с момента заключения контракта с АО «Атомдата-Иннополис». Требуется вести их непрерывно, ежедневно. Проектная документация и результаты инженерных изысканий получили положительное заключение государственной экспертизы в первой половине декабря 2021-го.

Для строительства Центра обработки и хранения данных отводится участок площадью 39 731 «квадрат» в Иннополисе. Согласно данным публичной кадастровой карты, участок внесен в ЕГРН в октябре 2020 года, то есть после церемонии открытия проекта.

Скриншот публичной кадастровой карты

Здание ЦОД «Иннополис» будет трехэтажным, состоящим из двух функциональных, разных по высотности частей: административной части и встроенно-пристроенных помещений технической части. Его общая площадь — 11 587,41 «квадрата».

Проектом также предусмотрено здание КПП, хозяйственный блок, два подземных топливохранилища. Для электромобилей сотрудников и клиентов ЦОД «Иннополис» установят станции быстрой зарядки на парковке.

Скриншот публичной кадастровой карты

«Реальное время» рассказывало, что на подготовку территории под строительство ЦОД потратят более 26 миллионов рублей. Ее расчистят от деревьев, срежут кустарники на площади 8 тысяч квадратных метров. Всю древесину собираются вывезти на свалку или утилизировать. Затем на площади 9,5 тысячи «квадратов» срежут растительный слой — с целью дальнейшего использования при рекультивации участка. Затем на месте размещения ЦОД проведут земляные работы по выравниванию до проектной отметки. Избыток грунта, как считают составители техдокументации, составит около 66,9 тысячи тонн.

Тендер объявили спустя два года после церемонии открытия проекта



Напомним, проект строительства ЦОД «Иннополис» реализуется концерном «Росэнергоатом», входящим в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом», в рамках меморандума о сотрудничестве с правительством Татарстана и программы развития геораспределенной и катастрофоустойчивой сети ЦОД «Росатома». Торжественная церемония его открытия прошла 10 сентября 2020 года на площадке строительства будущего Центра обработки и хранения данных.

1 / 25 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Кроме 3 миллиардов в строительство и создание инженерной инфраструктуры первой очереди ЦОД, еще несколько миллиардов рублей планировалось вложить в серверное оборудование и развертывание виртуальной среды и коммерческого облака «Росатома». Точная цифра не называлась.

— 24 августа на заседании наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис» мы рассмотрели проект по созданию Центра обработки и хранения данных и приняли решение о предоставлении статуса резидента компании «Атомдата-Иннополис», а уже сегодня приступаем к строительству крупнейшего дата-центра в нашем Приволжском федеральном округе, — сказал 10 сентября 2020 года президент Татарстана Рустам Минниханов.

Торжественное мероприятие в честь начала строительства центра обработки данных «Иннополис» в Татарстане. Фото: tatarstan.ru

Ввести в эксплуатацию первую очередь ЦОД «Иннополис» намеревались во второй половине 2022 года. К работам хотели приступить в прошлом году. Однако в январе 2022-го глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин рассказал, что к строительству еще не приступили, поэтому срок сдачи объекта сдвигается на 2023 год.

— Мы рассчитываем, что наши партнеры уже в текущем году приступят к строительству первого этапа центра обработки данных. Сейчас идет проектирование. Это будет большое новое здание с большими мощностями, он [центр] будет самым большим в Поволжье... Я думаю, что через год [«Росатом» успеет построить]. У них планы расписаны, — сказал Хайруллин.

Возводимый ЦОД станет вторым — в Иннополисе уже находится крупнейший в Татарстане центр обработки данных, который был построен в 2009 году. Он, как сообщил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин, на 100% загружен.

По планам, ЦОД ориентирован на размещение до 500—1000 стоек IT-оборудования в первой очереди с возможностью последующего расширения до 2 000 стоек общей мощностью 16 МВт — это позволит ему стать крупнейшим дата-центром Приволжского федерального округа.

«Реальное время» направило запрос в ОЭЗ «Иннополис». Комментарий на момент публикации материала не поступил.

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Татьяна Демина