В Казани расходы на зарплаты работникам муниципальных учреждений за I полугодие составили 12,1 млрд рублей

В Казани фактические расходы на оплату труда (с учетом страховых взносов) работникам муниципальных учреждений за I полугодие 2022 составили 12,1 млрд рублей. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

По состоянию на 1 июля 2022 года в городе насчитывается 36 931 работник муниципальных учреждений. Фактические расходы на зарплаты муниципальным служащим за первое полугодие составили 682,5 млн рублей. В столице Татарстана насчитывается 1 626 служащих.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Департаменте государственной службы и кадров при президенте Татарстана в начале июля «Реальному времени» рассказали, что республики не коснулось сокращение госслужащих в ходе административной реформы. О сокращении 30 тысяч чиновников председатель правительства России Михаил Мишустин объявил 28 июня.



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Татьяна Леухина