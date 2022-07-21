В Казани вновь ограничат движение в центре города из-за праздника «Я выбираю небо»

В Казани ограничат движение 6 августа по нескольким дорогам из-за подготовки и проведения ежегодного праздника ко Дню авиации «Я выбираю небо». Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Ограничение движения транспорта вводится с 14.00 до 21.00 в обе стороны по ул.Сибгата Хакима, на участке от пересечения с ул.Декабристов до пересечения с ул.Абсалямова; в обе стороны по ул.Бондаренко, на участке от жилого дома по ул.Сибгата Хакима, 3 до примыкания к ул.Сибгата Хакима.

Фото: скриншот

Кроме того, закрывается доступ на смотровую площадку Центра семьи «Казан».

Сегодня в столице Татарстана ограничено движение на центральных улицах в связи с проведением крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. Также до 13.00 проезд закрыт по ул. Х. Такташа, на участке от ул. Даурской до Оренбургского тракта из-за соревнований по триатлону.

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Татьяна Леухина