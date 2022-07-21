В Татарстан возвращается жара — в выходные потеплеет до +30 градусов

Фото: Максим Платонов

В ближайшие выходные в Татарстан вернется жаркая погода — воздух прогреется до +30 градусов. Существенных осадков не прогнозируется.

В пятницу, 22 июля, на западе и юге Татарстана местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Синоптики предупреждают о сильном ветре — его порывы могут достигать 15—18 м/с. Ночные температуры составят +10..+15 градусов, днем потеплеет до +24..+29°С.



В выходные, 23—24 июля, прогнозируется преимущественно сухая погода, однако днем в субботу в отдельных районах Татарстан может пройти небольшой дождь. Ночью 23 июля ожидается от +11 до +16 градусов, днем — от +24 до +29°С. Ночью в воскресенье температуры составят +12..+17°С, а днем воздух прогреется до +25..+30°С.

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели ночью существенных осадков не ожидается, температуры составят от +13 до +19 градусов. Днем местами возможны кратковременные дожди с грозами, воздух прогреется до +25 до +31°С.



Сегодня днем на большей части территории Татарстана сухая погода, на западе Татарстана местами наблюдаются дожди и грозы. В полдень зарегистрировано +16..+24°С.

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Татьяна Демина