В Татарстане впервые с начала года нет задолженности по зарплате — Росстат

Фото: Максим Платонов

Месяц назад задолженность по зарплате превышала 41 миллион

В Татарстане на 1 июля не зарегистрировано данных о просроченной задолженности по зарплате, следует из данных Росстата. Это произошло впервые с начала года, выяснило «Реальное время».

Долгое время задолженность по зарплате в Татарстане была самой большой в Приволжском федеральном округе. Так, на начало 2022 года она оценивалась в 47,6 миллиона рублей, в то время как в некоторых регионах ПФО, например Пермском крае, Кировской и Ульяновской областях, данных о ней вовсе не было.

В течение года задолженность по зарплате в Татарстане постепенно снижалась. На 1 февраля она оценивалась в 47,1 миллиона, на 1 марта — в 46,9 миллиона, при этом в последующие месяцы она оставалась на прежнем уровне: на 1 апреля и 1 мая она оценивалась в 46,2 миллиона рублей. На начало лета задолженность по зарплате в Татарстане опустилась до 41,1 миллиона.

Как пояснили «Реальному времени» в Татарстанстате, единственная компания, у которой была задолженность, погасила ее. Других сведений не поступало.

Источник: Росстат

На 1 июля задолженность по зарплате отсутствует лишь в трех регионах ПФО — Татарстане, Пермском крае и Ульяновской области. В целом в округе она составила 44,8 миллиона рублей. Самая большая сумма в Саратовской области — 12,3 миллиона.

На 1 июля суммарная задолженность по зарплате в регионах ПФО выглядит следующим образом:

Саратовская область — 12,3 миллиона;



Марий Эл — 11 миллионов;

Пензенская область — 9,3 миллиона;



Чувашия — 3,4 миллиона;

Кировская область — 2,2 миллиона;

Самарская область — 2,2 миллиона;



Оренбургская область — 1,8 миллиона;

Башкирия — 1,1 миллиона;



Удмуртия — 0,8 миллиона;

Нижегородская область — 0,5 миллиона;

Мордовия — 0,2 миллиона;

Татарстан — отсутствует;

Пермский край — отсутствует;

Ульяновская область — отсутствует.

В России задолженность по зарплате достигла почти 802 миллионов

В целом по России суммарная задолженность по зарплате на 1 июля составила 801,7 миллиона рублей. За месяц она сократилась на 9,9%, или на 88,3 млн рублей. По сравнению с началом года сумма выросла на 2%.

Как объяснили в Росстате, из общей суммы невыплаченной зарплаты половина — 50,2% — образовалась в пандемийном 2020 году и ранее. На просроченные в этом году денежные вознаграждения приходится 31,2%, остальные 18,6% — на прошлый год.

Основной причиной просрочки выплаты зарплаты стало отсутствие собственных средств у работодателя — это 796,4 из 801,7 миллиона. Остальные 5,3 миллиона — это несвоевременное получение денег из федерального бюджета.

Фото: realnoevremya.ru

Доля работников обследуемых организаций, перед которыми имелась задолженность по зарплате, на 1 июля 2022 года составила менее 1%, утверждает Росстат. По данным агентства, ее не выплатили 12,2 тыс. сотрудникам.

Почти половина всей задолженности по зарплате приходится на обрабатывающие производства — 47,3%. 12,6% — на компании, работающие в отрасли строительства, 12,4% — в сфере сельского хозяйства, охоты, предоставления услуг в этих областях и лесозаготовки.

Почти 7% от суммы невыплаченной зарплаты приходится на предприятия по добыче полезных ископаемых, еще 6,3% — на транспортные компании. На организации сферы водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также занимающиеся ликвидацией загрязнений приходится 5,3%.





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Татьяна Демина