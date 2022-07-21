Владелец затонувшего в Казани судна добровольно явился в СК

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Как стало известно «Реальному времени», владелец затонувшего 10 июля под Казанью катера «Казанец-1» Михаил Морозов добровольно явился в Следком. Его допросили в качестве свидетеля, сообщили интернет-изданию в Центральном следственном управлении на транспорте СКР.

Сегодня же затонувшее судно начали поднимать со дна. К работам приступили около полудня.

В суде на заседании по избранию меры пресечения организатору «подводного тура» Владимиру Казакову стало известно, что Морозов скрывается от следствия. Источники «Реального времени» уверяли, что СК объявил судовладельца в розыск 10 июля.



Напомним, судно «Казанец-1» затонуло недалеко от Казани на Волге 10 июля этого года — в десятую годовщину со дня затопления теплохода «Булгария», трагедии, унесшей жизни 122 человек.

Фото: realnoevremya.ru

По факту происшествия в Центральном МСУТ СКР завели уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба».



Стоит отметить, что на судебном заседании в Московском районном суде Казани Михаил Морозов упоминался как фигурант уголовного дела наряду с капитаном Владимиром Грибковым, который находится под подпиской о невыезде, и организатором поездки Владимиром Казаковым, которому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. В деле о «подводном рейсе» могут появиться новые подозреваемые из числа капитанов, занимавшихся перевозками при организации серых водных туров.



Напомним, Морозов — бывший совладелец компаний «Волгасудоремонт» и «Эко продукт Дрожжаное». Первая специализируется на ремонте судов и лодок, вторая — на производстве хлеба и других мучных изделий.



Главная версия затопления теплохода в Татарстане — перегруз. Окончательную версию определят после подъема судна и обследования.

Фото: Центральное МСУТ СКР

Как сообщили в Центральном МСУТ СКР, максимальная вместимость судна «Казанец-1» проекта 211100 1994 года составляла 15 человек, тогда как на борту было 35 человек. В ведомстве подтвердили, что предварительная версия затопления — перегруз, а также технические неисправности.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина, Ирина Плотникова