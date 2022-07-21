В Казани прошла благотворительная акция «Белый цветок»

Сегодня на территории собора Казанской иконы Божией Матери прошла акция «Белый цветок». Любой желающий мог сделать пожертвование и взамен получить рукотворный белый цветок — символ акции. Все собранные средства пойдут в помощь тяжелобольным детям.
Акция стала частью мероприятий российского Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», которые проходят 21—23 июля.
— Много лет назад люди собирали пожертвования на помощь больным чахоткой. Ради сбора пожертвований продавалось то, что делалось руками царских детей. Они писали, вышивали, красили, — отметила председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.
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