В Казани прошла благотворительная акция «Белый цветок»

15:45, 21.07.2022 61 4
Председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова и министр культуры Татарстана Ирада АюповаПредседатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громовапредседатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев и Митрополит Казанский и Тапредседатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев и Митрополит Казанский и Тапредседатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев и Митрополит Казанский и Та
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  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова и министр культуры Татарстана Ирада Аюпова
    Азат Самигуллин
  • Председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова
    Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев и Митрополит Казанский и Та
    Азат Самигуллин
  • председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев и Митрополит Казанский и Та
    Азат Самигуллин
  • председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев и Митрополит Казанский и Та
    Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин
  • Азат Самигуллин

Сегодня на территории собора Казанской иконы Божией Матери прошла акция «Белый цветок». Любой желающий мог сделать пожертвование и взамен получить рукотворный белый цветок — символ акции. Все собранные средства пойдут в помощь тяжелобольным детям.

Акция стала частью мероприятий российского Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», которые проходят 21—23 июля. 

— Много лет назад люди собирали пожертвования на помощь больным чахоткой. Ради сбора пожертвований продавалось то, что делалось руками царских детей. Они писали, вышивали, красили, — отметила председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.


комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 15:58
    традиции из царской России
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  • Анонимно 15:59
    ой какие мадамы в шляпках
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  • Анонимно 16:00
    что ж платок то не надели?
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    Анонимно 18:55
    прическу испортит, так красивее
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