«Взятку получить пытался только я»: в суде Казани огласили признания экс-главы ОП «Горки» — теперь он их отрицает

Фото: «Реальное время»/Ирина Плотникова

Подсудимый полковник полиции Рафаэль Габбазов попросил казанский суд исключить из материалов своего уголовного дела протокол допроса от 18 апреля 2019 года. Экс-начальник ОП «Горки» утверждает — данный документ с его частичным признанием вины после задержания составлялся не с его слов, передает из суда журналист «Реального времени».



Почти на три часа растянулся сегодня судебный допрос пенсионера МВД, обвиняемого в превышениях полномочий, покушении на взятку в 1 млн рублей и помехах бизнесу казанского кафе «Восточная кухня». По его окончании гособвинитель по делу Чулпан Шаехова ходатайствовала об оглашении того самого признательного протокола. Несмотря на возражения Габбазова и его защитника Владимира Гусева, ходатайство было удовлетворено.

«Реальное время» публикует видео признательного допроса. После оглашения Габбазов изучил протокол и заявил, что узнает свои подписи лишь в начале документа — под графами, что ему разъяснили права обвиняемого. «Внизу точно не мои подписи», утверждает бывший сотрудник полиции. Нюанс в том, что ранее в ходе судебного допроса Габбазов утверждал, что ставил свою подпись под этим документом, не читая его.



В оспариваемом протоколе в частности прозвучало — вину он признает частично, отрицает какой-либо сговор с иными должностными лицами в полиции. «Сговора не было — взятку получить пытался только я... Решил получить денег с хозяина кафе Каримжанова», — процитировала текст показаний прокурор. Далее было озвучено: «Я дал указание изымать алкоголь, хотя оснований не было. Я понимал — могу оказать такое давление на кафе, что оно работать спокойно не сможет. Сказал Хайдару, чтобы открыли счета и чтобы он Каримжанову передал — если он закинет туда деньги, ему алкоголь вернут...».

Также в протоколе допроса было сделано признание в проведении регулярных проверок кафе с целью тотального контроля и организации задержания машины бизнесмена, якобы числящейся в угоне: «Решил ему насолить».

Далее в суде был допрошен второй обвиняемый по делу — экс-директор «Татрыбхоза» Хайдар Гарифуллин. Он рассказал, что в 2016—2017 году на него в ОП «Горки» написали заявление о мошенничестве, которого он не совершал. Знакомые посоветовали обратиться к начальнику отдела полиции Габбазову. Со слов Гарифуллина, Габбазов действительно помог советом. Встречались с начальником два-три раза, сообщил бизнесмен (сам Габбазов уверяет — единожды), на одной из встреч тот попросил довести до Каримжанова предложение — заплатить 1 млн рублей.

Заседание завершилось в восьмом часу вечера. Судья объявил недельный перерыв.

Ранее «Реальное время» сообщало в чем обвиняют полковника с бизнесменом, о каком беспределе рассказывает владелец кафе и какую версию событий предложил Габбазов сегодня на судебном допросе.