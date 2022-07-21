В Казани назначили прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях

Фото: прокуратура Татарстана

В Казани приказом Генпрокурора России на должность прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Татарстана назначили советника юстиции Павла Абрамова. Об этом сообщает и. о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.

Сегодня прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил вновь назначенного руководителя коллективу спецпрокуратуры.



Фото: прокуратура Татарстана

Абрамов в 2006 году окончил Казанский государственный технический университет имени А.Н. Туполева. Работу в органах прокуратуры начал в 2007 году на должности помощника Татарского природоохранного межрайонного прокурора республики.

С 2007 по 2015 годы был помощником Татарского природоохранного межрайонного прокурора республики. С 2015 по 2016 годы — помощник прокурора Советского района Казани, в 2016 году работал старшим помощником прокурора Авиастроительного района, с 2016 по 2017 годы — старший помощник прокурора Советского района.

С 2017 по 2018 годы был заместителем прокурора Кировского района, с 2018 по 2022 годы — прокурор Алексеевского района Татарстана.



С 2017 года пост казанского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях занимал Андрей Панфилов.

В конце мая источники «Реального времени» сообщили об отставке 53-летнего заместителя прокурора РТ Олега Даминова. Якобы на фоне негативных результатов проверок Генпрокуратуры РФ в Татарстане он написал рапорт. Речь идет о проверках соблюдения законодательства в колониях и переполненных СИЗО.



При этом, по данным собеседников интернет-издания, новая проверка представителей Генпрокуратуры РФ не выявила в Татарстане серьезных улучшений ситуации с соблюдением законов за решеткой.

В начале июня отдел прокуратуры Татарстана по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний возглавил Артур Ахметшин.



1 июля коллективу надзорного ведомства представили старшего советника юстиции Александра Чеховского, ранее возглавлявшего прокуратуру Ярославля. Он стал замом прокурора Татарстана вместо Даминова.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина