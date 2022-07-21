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Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус

17:40, 21.07.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус
Фото: kremlin.ru

Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус, об этом проинформировал Белый дом.

В сообщении сказано, что Байден будет находиться на изоляции в Белом доме. Он продолжит выполнять обязанности президента в полном объеме.

Фото: realnoevremya.ru

Американский президент вакцинирован от коронавируса, сообщает RT.

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Маргарита Головатенко
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