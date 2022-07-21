Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус
Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус, об этом проинформировал Белый дом.
В сообщении сказано, что Байден будет находиться на изоляции в Белом доме. Он продолжит выполнять обязанности президента в полном объеме.
Американский президент вакцинирован от коронавируса, сообщает RT.
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Маргарита ГоловатенкоОбществоВласть
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