Омбудсмен Волынец предложила ставить на учёт лишённых родительских прав граждан

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила вести наблюдение за родителями, лишёнными родительских прав для защиты детей. Свое обращение она направила председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной и министру просвещению Сергею Кравцову.

Лишение родительских прав — это чрезвычайная мера, которую применяют в тех случаях, когда нужно защитить ребёнка от его собственных родителей. Родителей могут лишить прав, если они уклоняются от уплаты алиментов, злоупотребляют своими родительскими правами, жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом у таких родителей есть возможность вновь иметь детей. Волынец отметила, что ей приходится сталкиваться с ситуациями, когда родители, ранее лишённые родительских прав, вновь рожают детей и издеваются над ними, пишет RT.

На прошлой неделе Волынец выступила с инициативой рассмотрения вопроса финансирования расходов на проект закона «Об основах правового положения многодетных семей в РФ». Она призвала признавать многодетной каждую семью, в которой воспитывают трое и более детей до достижения младшим из них 18 лет. На уровне федерального закона такая норма не утверждена, поэтому не все российские регионы придерживаются этого стандарта.



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Татьяна Леухина