Евросоюз снял запрет на поставки России ряда товаров для авиационной отрасли
Европейский союз снял запрет на поставки ряда товаров и услуг из России для авиационной отрасли, сообщает RT со ссылкой на сайт европейского органа.
— Техническая помощь России в области авиационных товаров и технологий будет разрешена в той мере, в какой это необходимо для обеспечения деятельности Международной организации гражданской авиации по установлению промышленных стандартов
Запрет заключать сделки с российскими государственными организациями будет ослаблен.
Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций Евросоюза против России. Среди новых ограничений — частичное эмбарго на золото, включение в черный список 55 физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения. Также все действующие санкции против России продлили до конца января 2023 года.
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