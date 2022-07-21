Евросоюз снял запрет на поставки России ряда товаров для авиационной отрасли

Европейский союз снял запрет на поставки ряда товаров и услуг из России для авиационной отрасли, сообщает RT со ссылкой на сайт европейского органа.



— Техническая помощь России в области авиационных товаров и технологий будет разрешена в той мере, в какой это необходимо для обеспечения деятельности Международной организации гражданской авиации по установлению промышленных стандартов

Фото: realnoevremya.ru

Запрет заключать сделки с российскими государственными организациями будет ослаблен.

Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций Евросоюза против России. Среди новых ограничений — частичное эмбарго на золото, включение в черный список 55 физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения. Также все действующие санкции против России продлили до конца января 2023 года.

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Маргарита Головатенко