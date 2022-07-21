В России за первое полугодие 2022 года ущерб от преступлений составил 494 млрд рублей — это много или мало?

По итогам шести месяцев 2022 года ущерб от преступлений в России составил 494 миллиарда рублей. Таковы данные МВД РФ о состоянии преступности за январь — июнь 2022 года.

— Причем почти половина ущерба (48,9%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа, — говорится в материалах ведомства.

Всего в России в январе — июне этого года зарегистрировано более миллиона преступлений, что на 1,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



В России за первое полугодие 2022 года ущерб от преступлений составил 494 миллиарда рублей — это:

$8,541 миллиарда, 7,2 миллиарда фунтов стерлингов или €8,534 миллиарда по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. В 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 222 миллиарда рублей.

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 222 миллиарда рублей. В 1,6 раза больше ущерба от преступлений в России за первое полугодие ковидного 2020 года — 292,7 миллиарда рублей.

от преступлений в России за первое полугодие ковидного 2020 года — 292,7 миллиарда рублей. В 1,8 раза больше общего ущерба от преступлений в 2010 году — 262,2 миллиарда рублей.

общего ущерба от преступлений в 2010 году — 262,2 миллиарда рублей. На 85,5 миллиарда больше , чем ущерб от преступлений в 2017 году — 408,5 миллиарда рублей.

, чем ущерб от преступлений в 2017 году — 408,5 миллиарда рублей. Более чем на 100 миллиардов больше , чем ущерб в 2013 году — 386 млрд рублей.

, чем ущерб в 2013 году — 386 млрд рублей. На 106 миллиардов меньше ущерба ДНР от конфликта с Украиной за 1,5 года — 600 миллиардов рублей.

ущерба ДНР от конфликта с Украиной за 1,5 года — 600 миллиардов рублей. В 46,6 раза больше экономического ущерба от лесных пожаров в России в 2021 году — 10,6 миллиарда рублей.

экономического ущерба от лесных пожаров в России в 2021 году — 10,6 миллиарда рублей. На миллиард фунтов стерлингов больше возможного ущерба экономике Британии из-за санкций против России — 6,2 млрд миллиарда.



возможного ущерба экономике Британии из-за санкций против России — 6,2 млрд миллиарда. Более чем в два раза меньше ущерба экономике России от коронавируса в 2020 году — он оценивается в триллион рублей.

ущерба экономике России от коронавируса в 2020 году — он оценивается в триллион рублей. В три раза меньше оценки ущерба от неперевезенных грузов по БАМу и Транссибу — он может составить 1,5 триллиона рублей.

Дарья Пинегина