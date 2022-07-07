Итоги дня: отставка Бориса Джонсона, «реновация» Горбатого моста в Казани, жара до +33 градусов
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 7 июля:
- Борис Джонсон объявил о решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. До этого за последние 2 дня кабинет министров покинули более 50 человек, в их числе — руководители ключевых ведомств. Они заявили о недоверии к Джонсону и выражали несогласие с его методами руководства. Пока он продолжит исполнять свои обязанности до избрания преемника. В должности постоянного премьера Великобритании Джонсон пробыл 1 079 дней. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- В казанском Кремле заявили, что решений о платном Вознесенском тракте не принималось. «Давайте сначала дорогу построим, и потом будут рассматриваться варианты того, как будет эксплуатироваться», — сказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
- Президент России Владимир Путин сообщил, что многие IT-специалисты, которые уехали из страны после начала спецоперации, вернулись. Их отъезд глава государства объяснил испугом и сомнениями. Заканчивая комментарий на эту тему, Путин заявил, что у соседей хорошо, а дома лучше.
- Также сегодня Владимир Путин встретился c руководителями фракций политических партий в Госдуме — накануне нижняя палата российского парламента завершила весеннюю сессию. Президент заявил, что после начала спецоперации всем ветвям власти и уровням власти России требовалось действовать решительно, согласованно и быстро. По его мнению, все фракции подтвердили свою политическую состоятельность и зрелость. «Партий-то у нас много, а Родина — одна», — напомнил Путин.
- В России официально появился самый дорогой препарат, способствующий борьбе против спинальной мышечной атрофии — «Золгенсма». Одна доза обойдется в более чем $2 миллиона. Медикамент официально оформлен Минздравом в конце 2021 года.
- В Кировском районе Казани планируют демонтировать, а затем воссоздать Горбатый мост. Сейчас он находится в аварийном состоянии, его реконструкция невозможна. С него снимут необходимые замеры, составят его 3D-модель и оформят обмерные чертежи. Только после этого начнется демонтаж.
- В выходные в Татарстане прогнозируется от +27 до 33 градусов. Вместе с этим синоптики предупреждают о дождях, грозах и сильном ветре. Жаркая погода сохранится и в начале следующей недели.
- Казанский зоопарк создаст биобанк редких и исчезающих видов животных. Зарубежные коллеги выразили желание сотрудничать в этом направлении с татарстанскими учеными. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Минпромторге России заявили, что Wildberries «становится каналом сбыта контрафакта». Ведомство призвало интернет-магазин к диалогу и отметило, что компания пошла навстречу. Wildberries готов создать автоматизированную систему для пресечения возможных продаж через свою площадку контрафакта и фальсификата.
- Мероприятие «Ночной Велофест» в этом году пройдет в Казани в ночь с 13 на 14 августа. В связи с этим в столице Татарстана ограничат движение для транспорта по ряду улиц. Их список — в материале «Реального времени».
- Генеральный консул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев рассказал «Реальному времени» о беспорядках, вспыхнувших в стране в начале июля. По его словам, они прошли под предлогом протеста против внесенных на всеобщее обсуждение предложений по поправкам в Конституцию и носили «очевидные признаки заранее спланированной диверсии».
- Два нижегородских ООО — «Невасервис» и «Ока» — не смогли взыскать убытки за повреждение своих теплохода и дебаркадера на Волге. Обе компании, которые занимаются перевозками по воде, требовали от казанского ООО «Волжская танкерная компания» (ВТК) компенсации убытков: 853,1 тысячи и 2,2 миллиона рублей соответственно. Детали — в материале «Реального времени».
- Вахитовский райсуд Казани приступил к допросу сотрудников 4-го отдела Следкома по Татарстану по делу о краже сейфа с 14,7 млн рублей в октябре 2021 года. Ходатайство потерпевшего ведомства о переводе этой части процесса в закрытый режим суд отклонил.
- В казанском Кремле прокомментировали информацию о том, что у «Татэнерго» возникли сложности с доставкой турбины General Electric для модернизации Заинской ГРЭС. По словам руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилии Галимовой, «проект находится на особом контроле» руководства республики.
- Исполком Казани утвердил проект планировки территории по улице Комиссара Габишева. Там появятся многоуровневый паркинг на 261 машино-место, станция технического обслуживания на восемь постов, объекты торговли и заведения общепита, а также детсад на 260 мест. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Более 190 спортсменов из-за рубежа примут участие в «Играх дружбы» в Казани, рассказал министр спорта России Олег Матыцин. Речь идет о представителях Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, ДНР, ЛНР, Сербии, Сирии, Судана, Таджикистана, Эквадора и ЮАР.
- Заместителем министра экономики Татарстана назначен Юлай Миннуллин. Он заменил Равиля Сиразиева, который занимал пост зама Мидхата Шагиахметова с апреля 2021 года.
Ключевые события 134-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Около пяти утра 7 июля киевский режим предпринял попытку символической доставки флага на остров Змеиный — туда высадились несколько украинских военнослужащих, которые сфотографировались с флагом. Российский самолет немедленно нанесен удар высокоточными ракетами по острову, часть военнослужащих ВСУ уничтожена, а остальные сбежали в направлении Приморского, доложили в Минобороны России.
- В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям украинских войск на Соледарском направлении, общие потери 24-й механизированной бригады ВСУ насчитывают уже около 2,5 тысяч человек, или 60% ее численности, сообщили в Минобороны страны. Почти полностью уничтожена 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ — более 80% численного состава.
- У Артемовска (ДНР) поражены пункты временной дислокации и склады с боеприпасами подразделений 14-й и 72-й механизированных и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. Там находилось до 350 человек личного состава и 20 единиц боевых бронированных машин, проинформировали в Минобороны страны, добавив, что на фоне этого военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады отказываются от участия в боевых действиях и массово дезертируют в тыловые районы.
- Высокоточным оружием ВКС России уничтожены еще шесть пунктов управления ВСУ, два батальона теробороны, три склада с вооружением и боеприпасами, а также живая сила и военная техника противника в 14 районах, в том числе пункт дислокации иностранных наемников и центр подготовки подразделений ВСУ около Очакова, рассказали в Минобороны страны.
- Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты еще 17 украинских беспилотников, следует из сводки Минобороны России. Также перехвачены: шесть баллистических ракет «Точка-У» и 12 снарядов реактивной системы залпового огня,
- Минобороны России представило новые данные по результатам анализа документов о военно-биологической деятельности США на Украине. Ведомство рассказало о запросе компании Metabiota, получавшей средства из инвестиционного фонда Хантера Байдена, сына американского лидера, о финансировании мероприятий по диагностике особо опасных патогенов на Украине, включая вирус Эбола. Исследования планировалось провести на базе противочумного института имени Мечникова в Одессе.
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Татьяна ДеминаОбществоВластьИнфраструктураМедицинаПроисшествияЭкономика Татарстан
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