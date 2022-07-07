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У Мидхата Шагиахметова в Минэкономики Татарстана появился новый заместитель

18:08, 07.07.2022
У Мидхата Шагиахметова в Минэкономики Татарстана появился новый заместитель
Фото: mert.tatarstan.ru

Юлай Миннуллин распоряжением Кабмина Татарстана назначен заместителем министра экономики республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Он заменил Равиля Сиразиева, который занимал пост зама Мидхата Шагиахметова с апреля 2021 года, уточнили на запрос «Реального времени» в Минэкономики.

Равиль Сиразиев. Фото: mert.tatarstan.ru

Миннуллин стал замминистра с сегодняшнего дня. Ранее он занимал должность начальника отдела инвестиционной политики и экономического анализа проектов Минэкономики Татарстана. В целом в ведомстве он работает с 2015 года.

Дарья Пинегина
ОбществоВласть Татарстан

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