У Мидхата Шагиахметова в Минэкономики Татарстана появился новый заместитель

Юлай Миннуллин распоряжением Кабмина Татарстана назначен заместителем министра экономики республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Он заменил Равиля Сиразиева, который занимал пост зама Мидхата Шагиахметова с апреля 2021 года, уточнили на запрос «Реального времени» в Минэкономики.



Равиль Сиразиев. Фото: mert.tatarstan.ru

Миннуллин стал замминистра с сегодняшнего дня. Ранее он занимал должность начальника отдела инвестиционной политики и экономического анализа проектов Минэкономики Татарстана. В целом в ведомстве он работает с 2015 года.

Дарья Пинегина