В казанском Кремле прокомментировали проблемы с доставкой турбины для модернизации Заинской ГРЭС

В казанском Кремле прокомментировали информацию о том, что у «Татэнерго» возникли сложности с доставкой турбины General Electric для модернизации Заинской ГРЭС. По словам руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилии Галимовой, «проект находится на особом контроле» руководства республики.

— Сейчас ведется работа под его [президента Татарстана] руководством. Все различные варианты развития этого проекта в дальнейшем сейчас рассматриваются, — рассказала она.

Лилия Галимова напомнила, что республика является инициатором проекта. Поэтому «никаких сомнений в том, что этот проект находится на особом контроле президента [Татарстана]», быть не должно.

Напомним, о том, что «Татэнерго» из-за санкций не может доставить в Россию газовую турбину General Electric для модернизации Заинской ГРЭС, на этой неделе сообщил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Несмотря на то, что контракт проплачен, оборудование вряд ли будет поставлено, заявил он.



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Татьяна Демина