Владелец крупнейшей круиз-компании России не смог взыскать убытки с казанской фирмы за повреждение судов

Как стало известно «Реальному времени», два нижегородских ООО — «Невасервис» и «Ока» — не смогли взыскать убытки за повреждение своих теплохода и дебаркадера на Волге. Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд на днях оставил без изменения решение Арбитражного суда Татарстана от 5 апреля этого года. Обе компании, которые занимаются перевозками по воде, требовали от казанского ООО «Волжская танкерная компания» (ВТК) компенсации убытков: 853,1 тысячи и 2,2 миллиона рублей соответственно.



ЧП произошло 12 июля 2019 года в 05.45 мск на 906,5 км реки Волга. Его виновником стал толкач «ОТ-2023», буксирующий в кильватер баржи, принадлежащие ВТК, которые следовали по маршруту Кстово — Ярославль. Однако толкач пересек полосу встречного движения, приблизился к правому берегу и соприкоснулся с теплоходом «Сура», ошвартованным у плавучего «Дебаркадера-148». Последние принадлежали упомянутым компаниям.

В результате у теплохода «Сура» было повреждено лакокрасочное покрытие правого борта. Плавучий дебаркадер пострадал гораздо больше. У него были отмечены многочисленные деформации правого и левого бортов, а также разрывы и трещины, отрывы пиллерсов от главной палубы и т.п. Течи воды ни там, ни там обнаружено не было. Согласно заключению Волжского управления Ространснадзора, причиной ЧП стало невыполнение командой (а именно вахтенным начальником т/х «ОТ-2023» Миннуллиным Р.Р.) требований безопасности судоходства.

Ответственность Волжской танкерной компании была застрахована в ВСК. Последняя для расследования происшествия и оценки ущерба привлекла независимое экспертное ООО «Корабли и люди». Эта организация запросила у истцов копии документов, необходимые для подготовки отчета о размере причиненного ущерба. Поскольку они так и не были предоставлены, размер ущерба подсчитан не был и страховку не выплатили.

Владельцы теплохода и дебаркадера потребовали возмещения убытков от ВТК. Добровольно она этого не сделала, и тогда был подан иск в Арбитражный суд республики. Согласно п. 1 ст. 42 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ убытки несет то судно, по чьей вине произошло столкновение. Гражданский кодекс РФ предусматривает трехлетний срок исковой давности. Но по делам, связанным со столкновением судов и спасательными операциями, они могут быть предъявлены только в течение 2 лет. Компании обратились в суд 22 ноября 2021 года, то есть за пределами срока. По этой причине суд отказал им в возмещении убытков.

Фото: Максим Платонов

Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром обоих ООО, выступивших в роли истцов, выступает один и тот же человек — Дмитрий Галкин. Судя по открытым данным, он владеет ГК «Гама», базирующейся в Нижнем Новгороде и его пригороде. Помимо двух упомянутых компаний, относящихся к сфере внутреннего водного грузового транспорта, в ее состав входит один из старейших ведущих туроператоров России.

ООО «Гама», согласно сайту, располагает шестью туристическими теплоходами, тремя инновационными банкетными теплоходами, также в структуре ГК есть загородный отель «Волга» и медицинский реабилитационный центр «Янтарь». Основная сфера деятельности — речные круизы по Волге, Оке и Каме. Также ГК строит суда. С 2007 года были разработаны и серийно выпускаются колесные банкетные теплоходы проекта ПКС-40. Судя по всему, буксир столкнулся с самым первым из них, спущенным на воду в 2011 году.

ООО «Волжская танкерная компания» с юридическим адресом в Казани работает в области внутреннего водного грузового транспорта и перевозит нефтепродукты. В 2021 году его выручка от продажи составила 674,4 млн рублей, чистая прибыль была равна 18,18 млн. «СПАРК-Интерфакс» называет бенефициаром ВТК Артема Шеланова, выступающего владельцем целого ряда компаний, так или иначе связанных с этим видом деятельности.

Любовь Шебалова