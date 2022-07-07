Горбатый мост в Кировском районе Казани демонтируют, чтобы затем воссоздать

В Кировском районе Казани планируют демонтировать, а затем воссоздать Горбатый мост. Сейчас он находится в аварийном состоянии, его реконструкция, по оценкам специалистов, невозможна.

С Горбатого моста снимут необходимые замеры, составят его 3D-модель и оформят обмерные чертежи, рассказали в Комитете внешнего благоустройства Казани. После этого приступят к его разборке.

На портале госзакупок размещен тендер на проектно-изыскательские работы по демонтажу Горбатого моста через сухую излучину Казанки. Работы оценили более чем в 12,6 миллиона рублей.



Как пояснили в Комитете внешнего благоустройства Казани, в эту сумму не входят работы по разбору моста. На демонтаж объекта и его воссоздание объявят отдельные тендеры уже после составления проекта.

В Комитете внешнего благоустройства Казани напомнили, что Горбатый мост решением Министерства культуры Татарстана включен в перечень исторически ценных градоформирующих объектов города.



Напомним, железобетонный Горбатый мост, соединяющий улицу Иовлева и Табейкина в Казани, в 1960-х годах закрыли для движения транспорта в связи с аварийным состоянием. С 2009-го он недоступен и для пешеходов.



В ноябре прошлого года стало известно, что Горбатый мост обследуют, после чего решат, восстанавливать его или демонтировать. «В случае установления необходимости полного демонтажа мост подлежит дальнейшему воссозданию в соответствии с параметрами оригинала», — обращали внимание казанские власти.

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Татьяна Демина