В Татарстане в выходные ожидается жара — синоптики прогнозируют до +33 градусов

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в ближайшие выходные ожидается потепление до +33 градусов. Жаркая погода сохранится и в начале следующей недели.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, ночью в пятницу, 8 июля, в южных и восточных районах республики ночные температуры составят от +10 до +14 градусов, в субботу и воскресенье, 9 и 10 июля, — от +14 до +19°С. Днем в ближайшие три дня воздух прогреется до +27..33 градусов.

Вместе с этим из-за близости атмосферных фронтов днем и вечером с 8 по 10 июля местами пройдут кратковременные дожди. Синоптики также предупреждают о грозах, при которых возможны усиления ветра до 15—20 м/с.



Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели жаркая погода сохранится, дожди маловероятны. В дневное время ожидается от +26 до +31 градуса.

В Гидрометцентре Татарстана обратили внимание, что благодаря антициклону в республике установилась жаркая спокойная погода без осадков. Днем 6 июля зафиксировали +25—28 градусов. Сегодня ожидается от +26 до 31°С, локально возможен кратковременный дождь.

Фото: Максим Платонов

Напомним, с 5 июля в Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов (4 класс). Оно действует до 11 июля.



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Татьяна Демина