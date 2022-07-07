Борис Джонсон объявил о решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии

Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии, сообщает «РИА Новости».

Отставка Джонсона связана с правительственным кризисом в Великобритании: только за последние два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в их числе — руководители ключевых ведомств. Они заявили о недоверии к лидеру Консервативной партии и выражали несогласие с его методами руководства.

Причина — развернувшийся скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера. Он устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. До этого его обвиняли в сексуальных домогательствах. Политики утверждают, что Джонсон знал нелестные факты о Пинчере, но, несмотря на это, назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.

Фото: pixabay.com

Также недоверие Консервативной партии к Джонсону связано с вечеринками, проходившими в резиденции премьера в 2020—2021 годах во время коронавирусных ограничений. Однако Джонсон сохранил посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко