В Казани «Ночной Велофест» стартует 13 августа — маршрут, список перекрываемых дорог
Мероприятие «Ночной Велофест» в этом году пройдет в Казани в ночь с 13 на 14 августа, сообщили «Реальному времени» в мэрии города. Велосипедисты соберутся на площади 1 Мая. Маршрут пройдет через Кремлевскую дамбу, первая остановка будет у «Чаши». Затем участники проедут у Дворца водных видов спорта и сделают вторую остановку у «Ак Барс Арены». Затем велосипедисты повернут назад и проедут через ул. Фатыха Амирхана по мосту «Миллениум». Сделав «петлю» на ул. Вишневского, участники остановятся в третий раз — на Кремлевской набережной. После этого участники последуют к месту финиша — к музею Исламской культуры.
Согласно постановлению, опубликованному в сборнике документов мэрии города, во время «Ночного Велофеста» 13—14 августа в столице Татарстана ограничат движение для транспорта по ряду улиц. Ограничения вводятся для участков:
- с 20.00 до 23.00 13 августа — площадь 1 Мая (полное ограничение движения);
- с 20.00 до 23.00 13 августа — Ивановский спуск (ограничение в направлении площади 1 Мая);
- с 20.00 до 23.00 13 августа — по ул. Кремлевской (от ул. Кремлевской, 1 до ул. Чернышевского, полное ограничение движения);
- с 21.30 до 22.30 13 августа — по ул. Чернышевского (от ул. Чернышевского, 9 до ул. Дзержинского, 7, полное ограничение движения);
- с 21.30 до 22.30 13 августа — по ул. Дзержинского (от ул. Чернышевского до ул. Батурина, полное ограничение движения);
- с 21.30 до 22.40 13 августа — по ул. Батурина (от ул. Миславского до ул. Кремлевская набережная, полное ограничение движения);
- с 21.30 до 22.40 13 августа — по ул. Большая Красная (от ул. Миславского до ул. Кремлевская набережная, полное ограничение движения);
- с 21.30 до 23.00 13 августа — площадь Тысячелетия (от ул. Право-Булачной до ул. Декабристов, приостановление одного направления движения);
- с 21.30 до 23.00 13 августа — по ул. Декабристов (от площади Тысячелетия до ул. С. Хакима, приостановление одного направления движения);
- с 22.00 13 августа до 00.00 14 августа — по ул. С. Хакима (от ул. Декабристов до ул. Чистопольской, полное ограничение движения с возможностью сквозного проезда со стороны ул. А. Козина и ул. Нигматуллина);
- с 22.00 13 августа до 00.00 14 августа — съезд по ул. Ф. Амирхана (от ул. Ф. Амирхана, 3 до ул. С. Хакима, полное ограничение);
- с 22.00 13 августа до 00.00 14 августа — съезд по ул. Ф. Амирхана (ул. А. Козина, 2 до ул. С. Хакима — полное ограничение);
- с 22.00 13 августа до 00.00 14 августа — съезд кругового движения по ул. Чистопольской (съезд с ул. Чистопольской в направлении ул. С. Хакима, полное ограничение движения);
- с 22.00 13 августа до 00.00 14 августа — по ул. Чистопольской (съезд с ул. Чистопольской по круговому движению в сторону стадиона «Ак Барс Арена», ограничение направления движения);
- с 22.00 13 августа до 00.00 14 августа — по ул. Чистопольской (от кругового движения ул. С. Хакима — ул. Чистопольская до второго съезда к стадиону «Ак Барс Арена», приостановление направления движения);
- с 22.00 13 августа до 00.00 14 августа — по внутренней дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (приостановление двух направлений движения) вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (полное ограничение движения);
- с 22.00 13 августа до 00.00 14 августа — по ул. Фатыха Амирхана (съезд на разворот в сторону моста «Миллениум», приостановление движения);
- с 22.00 13 августа до 00.00 14 августа — по мосту «Миллениум» (от дома №3 ул. Фатыха Амирхана до ул. Вишневского в направлении ул. Н. Ершова — приостановление направления движения);
- с 22.30 13 августа до 00.30 14 августа — по ул. Вишневского (от моста «Миллениум» до съезда на ул. Подлужной, приостановление направления движения);
- с 22.30 13 августа до 00.30 14 августа — съезд по ул. Вишневского на ул. Подлужную (от ул. Н. Ершова до моста «Миллениум», приостановление направления движения);
- с 22.30 13 августа до 00.30 14 августа — по ул. Подлужной (съезд с моста «Миллениум» до ул. Подлужной, 56, полное ограничение движения).
Комитету внешнего благоустройства исполкома поручено совместно с администрациями районов организовать бесперебойную работу городских общественных туалетов по маршруту движения, провести комплексные работы по благоустройству подъездных путей и мест парковки транспорта, обеспечить уборку объектов улично-дорожной сети по окончании мероприятия. Министерствам и ведомствам поручено обеспечить безопасность движения, охрану общественного порядка, медицинское обслуживание.
Маршрут «Ночного Велофеста» можно посмотреть в галерее «Реального времени»:
В июне сообщалось, что «Ночной Велофест» пройдет в столице Татарстана в августе из-за переноса. Последний раз мероприятие состоялось в ночь с 25 на 26 сентября. Велоэкскурсия началась на площади 1 Мая, прошла по центру города через Суконную слободу, Старо-Татарскую слободу и завершилась у Центра семьи «Казан». Общая протяженность маршрута составила около 15 км.
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комментарии
Зачем людям создавать сложности? И да затраты горбюджета. унас тарифы повышают из того что нет денег н а ремонт канализации а деньги вот они,то забеги то триатлоны то велоночи посути ГОРОЖАНЕ оплачивают бездельникам в смысле они же нигде не работают, развлечения..кварплатой може ПОР АОСТАНОВИТЬ БЕЗУМИЕА ?! пусть за свой счет катаются хочешь участвовать велоночи ПЛАТИ З АБИЛЕТ 100 тысяч рублей хочешь бегатьмарафон по улицам пЛАТИ миллион рублей
вообще что за чушь?! ва м господа делать нечего?! катайтесь у себя в боровом сюда не суйтесь
УЛИЦЫ ПЕРКЕРЫВАТЬНЕЛЬЗЯ ВЫУЧИТЕ!! город живет постоянно! ради этих ради кучки не создавайте неудобство!! ГНОРОД ДЛЯ ЖИЗНИ! а не для!! ПОЛНЫ ЙЗАПРЕТ СПОРТА ВКАЗАНИ?И! ХВАТИТ НАММЕШАТЬ ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ МЫ же вас кормим ане эти дармоеды двухколесные!
вы что совсем скорые помощи те кто на вокзал те кто работают Почему надо терпетьваши затеи горвласть?!! вы что?! стадион есть вотт ам занимайтесь чем хотите уберите спорт с улиц! с гсопорда велосипедисты не мешайте людям! уйдите уедьте из казани!! в ы не нужны городу!
ксталый измочаленый, а эти мажоры просто им нечего делать.