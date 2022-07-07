В Казани «Ночной Велофест» стартует 13 августа — маршрут, список перекрываемых дорог

Фото: Максим Платонов (архив)

Мероприятие «Ночной Велофест» в этом году пройдет в Казани в ночь с 13 на 14 августа, сообщили «Реальному времени» в мэрии города. Велосипедисты соберутся на площади 1 Мая. Маршрут пройдет через Кремлевскую дамбу, первая остановка будет у «Чаши». Затем участники проедут у Дворца водных видов спорта и сделают вторую остановку у «Ак Барс Арены». Затем велосипедисты повернут назад и проедут через ул. Фатыха Амирхана по мосту «Миллениум». Сделав «петлю» на ул. Вишневского, участники остановятся в третий раз — на Кремлевской набережной. После этого участники последуют к месту финиша — к музею Исламской культуры.

Согласно постановлению, опубликованному в сборнике документов мэрии города, во время «Ночного Велофеста» 13—14 августа в столице Татарстана ограничат движение для транспорта по ряду улиц. Ограничения вводятся для участков:

с 20.00 до 23.00 13 августа — площадь 1 Мая (полное ограничение движения);

с 20.00 до 23.00 13 августа — Ивановский спуск (ограничение в направлении площади 1 Мая);

с 20.00 до 23.00 13 августа — по ул. Кремлевской (от ул. Кремлевской, 1 до ул. Чернышевского, полное ограничение движения);

с 21.30 до 22.30 13 августа — по ул. Чернышевского (от ул. Чернышевского, 9 до ул. Дзержинского, 7, полное ограничение движения);

с 21.30 до 22.30 13 августа — по ул. Дзержинского (от ул. Чернышевского до ул. Батурина, полное ограничение движения);

с 21.30 до 22.40 13 августа — по ул. Батурина (от ул. Миславского до ул. Кремлевская набережная, полное ограничение движения);

с 21.30 до 22.40 13 августа — по ул. Большая Красная (от ул. Миславского до ул. Кремлевская набережная, полное ограничение движения);

с 21.30 до 23.00 13 августа — площадь Тысячелетия (от ул. Право-Булачной до ул. Декабристов, приостановление одного направления движения);

с 21.30 до 23.00 13 августа — по ул. Декабристов (от площади Тысячелетия до ул. С. Хакима, приостановление одного направления движения);

Фото: Максим Платонов (архив)

с 22.00 13 августа до 00.00 14 августа — по ул. С. Хакима (от ул. Декабристов до ул. Чистопольской, полное ограничение движения с возможностью сквозного проезда со стороны ул. А. Козина и ул. Нигматуллина);

с 22.00 13 августа до 00.00 14 августа — съезд по ул. Ф. Амирхана (от ул. Ф. Амирхана, 3 до ул. С. Хакима, полное ограничение);

с 22.00 13 августа до 00.00 14 августа — съезд по ул. Ф. Амирхана (ул. А. Козина, 2 до ул. С. Хакима — полное ограничение);

с 22.00 13 августа до 00.00 14 августа — съезд кругового движения по ул. Чистопольской (съезд с ул. Чистопольской в направлении ул. С. Хакима, полное ограничение движения);

с 22.00 13 августа до 00.00 14 августа — по ул. Чистопольской (съезд с ул. Чистопольской по круговому движению в сторону стадиона «Ак Барс Арена», ограничение направления движения);

с 22.00 13 августа до 00.00 14 августа — по ул. Чистопольской (от кругового движения ул. С. Хакима — ул. Чистопольская до второго съезда к стадиону «Ак Барс Арена», приостановление направления движения);

с 22.00 13 августа до 00.00 14 августа — по внутренней дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (приостановление двух направлений движения) вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (полное ограничение движения);

с 22.00 13 августа до 00.00 14 августа — по ул. Фатыха Амирхана (съезд на разворот в сторону моста «Миллениум», приостановление движения);

с 22.00 13 августа до 00.00 14 августа — по мосту «Миллениум» (от дома №3 ул. Фатыха Амирхана до ул. Вишневского в направлении ул. Н. Ершова — приостановление направления движения);

с 22.30 13 августа до 00.30 14 августа — по ул. Вишневского (от моста «Миллениум» до съезда на ул. Подлужной, приостановление направления движения);

с 22.30 13 августа до 00.30 14 августа — съезд по ул. Вишневского на ул. Подлужную (от ул. Н. Ершова до моста «Миллениум», приостановление направления движения);

с 22.30 13 августа до 00.30 14 августа — по ул. Подлужной (съезд с моста «Миллениум» до ул. Подлужной, 56, полное ограничение движения).

Комитету внешнего благоустройства исполкома поручено совместно с администрациями районов организовать бесперебойную работу городских общественных туалетов по маршруту движения, провести комплексные работы по благоустройству подъездных путей и мест парковки транспорта, обеспечить уборку объектов улично-дорожной сети по окончании мероприятия. Министерствам и ведомствам поручено обеспечить безопасность движения, охрану общественного порядка, медицинское обслуживание.



Маршрут «Ночного Велофеста» можно посмотреть в галерее «Реального времени»:

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В июне сообщалось, что «Ночной Велофест» пройдет в столице Татарстана в августе из-за переноса. Последний раз мероприятие состоялось в ночь с 25 на 26 сентября. Велоэкскурсия началась на площади 1 Мая, прошла по центру города через Суконную слободу, Старо-Татарскую слободу и завершилась у Центра семьи «Казан». Общая протяженность маршрута составила около 15 км.

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Маргарита Головатенко