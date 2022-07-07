Борис Джонсон пробыл в должности постоянного премьера Великобритании 1 079 дней — это много или мало?

Сегодня Борис Джонсон объявил о решении уйти с поста премьер-министра Великобритании. Он вступил в эту должность 24 июля 2019 года, то есть пробыл в роли постоянного премьера Соединенного Королевства 2 года и 348 дней, или 1 079 дней. С сегодняшнего дня Джонсон является исполняющим обязанности до назначения нового премьера.

Также он уйдет и с поста лидера правящей Консервативной партии — им Джонсон стал 23 июля 2019-го.

Фото: flickr.com

Отставка Джонсона связана с тем, что за последние два дня кабинет министров покинули более 50 человек, в их числе — руководители ключевых ведомств. Они заявили о недоверии к лидеру Консервативной партии и выражали несогласие с его методами руководства. Причина кроется в скандале вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера. Он устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. До этого его обвиняли в сексуальных домогательствах. Политики утверждают, что Джонсон знал нелестные факты о Пинчере, но, несмотря на это, назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.

Джонсон пробыл на посту постоянного премьер-министра Великобритании 1 079 дней — это:

Два года, 11 месяцев и 13 дней .

. Примерно 25 тысяч часов .

. На 27 дней меньше срока предыдущего премьера Великобритании Терезы Мэй — 1 106 дней (три года и 11 дней; 13 июля 2016-го — 24 июля 2019-го).

срока предыдущего премьера Великобритании Терезы Мэй — 1 106 дней (три года и 11 дней; 13 июля 2016-го — 24 июля 2019-го). В девять раз больше срока Джорджа Каннинга, который скоропостижно скончался от туберкулеза, — 119 дней, что является антирекордом.

срока Джорджа Каннинга, который скоропостижно скончался от туберкулеза, — 119 дней, что является антирекордом. В семь раз меньше срока первого премьера страны Роберта Уолпола — примерно 7 619 дней (20 лет и 314 дней; 4 апреля 1721-го — 11 февраля 1742-го).

срока первого премьера страны Роберта Уолпола — примерно 7 619 дней (20 лет и 314 дней; 4 апреля 1721-го — 11 февраля 1742-го). Более чем в два раза меньше срока Дэвида Кэмерона — 2 255 дней (шесть лет, два месяца и два дня). Он был премьером Великобритании с 11 мая 2010 года по 13 июля 2016-го.

срока Дэвида Кэмерона — 2 255 дней (шесть лет, два месяца и два дня). Он был премьером Великобритании с 11 мая 2010 года по 13 июля 2016-го. В 3,9 раза меньше срока «железной леди» Маргарет Тэтчер — 4 226 дней (11 лет, шесть дней и 24 дня; 4 мая 1979-го — 28 ноября 1990-го).

срока «железной леди» Маргарет Тэтчер — 4 226 дней (11 лет, шесть дней и 24 дня; 4 мая 1979-го — 28 ноября 1990-го). В 3,4 раза меньше срока Тони Блэра — 3 708 дней (10 лет, один месяц и 25 дней; 2 мая 1997-го — 27 июня 2007-го).

срока Тони Блэра — 3 708 дней (10 лет, один месяц и 25 дней; 2 мая 1997-го — 27 июня 2007-го). Меньше возраста сына принца Гарри и Меган Маркл, которого зовут Арчи, — 1 158 дней (три года два месяца и один день).

Дарья Пинегина