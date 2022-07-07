Детсад вместо гаражей и мини-сквер: что нового появится на улице Габишева на окраине Казани

Фото: Ринат Назметдинов

Паркинг, мини-сквер и детский сад

Исполком Казани утвердил проект планировки территории по улице Комиссара Габишева. Там появятся многоуровневый паркинг на 261 машино-место, станция технического обслуживания на восемь постов, объекты торговли и заведения общепита, а также детсад на 260 мест.

Площадь территории в границах проекта планировки составляет 8,16 га. С северо-запада она отделена ул. Комиссара Габишева, с северо-востока и востока — ул. Сафиуллина, жилыми массивами Алтан и Плодопитомник, а с юго-запада — ул. Жимешле.

Как объясняется в документе, многоуровневый паркинг с наземной автостоянкой, который должен появиться в первую очередь, необходим из-за нехватки 261 машино-места для жилых домов №16, 16а по ул. Комиссара Габишева. При этом у них есть подземная парковка.

Чертеж проекта планировки территории. Источник: постановление исполкома Казани

Станцию технического обслуживания возможно разместить после разработки проекта санитарно-защитной зоны, указывается в постановлении исполкома Казани. Это связано с тем, что территория существующего детского дошкольного учреждения попадает в границы ориентировочной санитарно-защитной зоны СТО.

На территории бывшей автомастерской по ул. Комиссара Габишева, 8а появится мини-сквер площадью 980 «квадратов». Здание же перенесут на другой участок.

Детский сад хотят разместить на территории гаражно-кооперативного комплекса «Юлдаш», площадь которого оценивается в 9 560 кв. м. На данный момент он располагается в подзоне комплексного развития территории.

Чертеж проекта планировки территории. Источник: постановление исполкома Казани

Станцией технического обслуживания, детским садом на 260 мест, благоустройством мини-сквера и торговым центром по ул. Комиссара Габишева планируют заняться в третью очередь. До этого в плане указан ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов №16 и №16а по этой же улице, а также многоуровневого паркинга.

В соседях с «Мелодией»

Проектом планировки территории предусматриваются также формирование внутриквартального местного проезда шириной 10 м. Он необходим для обеспечения подъезда к объектам, расположенным внутри квартала.

В документации указано, что территория обеспечена и обслуживается всеми видами городского общественного транспорта — трамвайные, троллейбусные, автобусные линии проходят по улицам Комиссара Габишева, Рихарда Зорге и Дубравной. Рядом находится и станция метро «Дубравная».

В границах проекта планировки располагается жилой квартал со смешанной жилой и общественной застройкой. В зоне многоэтажной жилой застройки находятся семь многоэтажек, жилой комплекс по ул. Комиссара Габишева, дома №4, 6, 8, 10, в которых проживают более тысячи человек, дома №16, 16а по ул. Комиссара Габишева с подземной парковкой, не сданные в эксплуатацию, а также долгострой «Мелодия» с подземной парковкой.



Фото: Фонд поддержки дольщиков Татарстана

В квартале также есть детский сад №90 на 120 мест, многоуровневый отдельно стоящий паркинг со встроенной коммерческой функцией, автосалон и автосервис, торговое здание, гаражно-кооперативный комплекс «Юлдаш», СТО. Школы нет. Детей отправят учиться в гимназию №138, которая находится «в смежном квартале в радиусе пешеходной доступности».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина