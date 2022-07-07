Генеральный консул Фариддин Насриев: «Никакие силы не способны помешать Узбекистану»

Фото: Максим Платонов

«Противозаконные действия носили очевидные признаки заранее спланированной диверсии»

1—2 июля 2022 года в узбекистанском городе Нукус была предпринята попытка подрыва конституционного строя, территориальной целостности и единства Узбекистана. Как сообщил «Реальному времени» генеральный консул республики в Казани Фариддин Насриев, под предлогом протеста против вынесенных на всеобщее обсуждение предложений по поправкам в Конституцию государства группа злоумышленников организовала насильственные акции, стычки и попытки силового захвата зданий органов государственной власти.

— Эти противозаконные действия носили очевидные признаки заранее спланированной диверсии, направленной на разжигание сепаратизма, дестабилизацию и раскол мирной, единой, демократической страны, — заявил Фариддин Насриев.

Он объяснил, почему из-за беспорядков пришлось временно ограничить интернет-связь. На этот шаг пришлось пойти, так как «враждебно настроенные силы», пытаясь склонить на свою сторону жителей Узбекистана, распространяли в Сети и СМИ фейковые новости и популистские лозунги.



Сейчас на территории Каракалпакстана мобильная связь доступна в полном объеме. Продовольственные магазины, рынки, пекарни, банки, больницы и другие социальные объекты работают как обычно. Электроэнергия, газ и вода подаются в штатном режиме.

— Соответствующие государственные органы Узбекистана на ежедневной основе информируют общественность о текущей ситуации в Каракалпакстане. В этой связи заявления относительно отсутствия доступа к информации беспочвенны, — обратил внимание дипломат.

18 погибших, 270 пострадавших

В ходе беспорядков предпринимались неоднократные попытки штурма зданий парламента — Жокаргы Кенеса, ГУВД Нукуса и управления Нацгвардии. Было захвачено огнестрельное оружие и взяты заложники из числа сотрудников правоохранительных органов. Зафиксированы случаи поджогов, порчи и уничтожения государственного, общественного и личного имущества. Инфраструктуре города нанесен значительный урон, заявил Фариддин Насриев.

107 сотрудников органов правопорядка получили серьезные телесные повреждения. Из них 23 находятся в тяжелом состоянии. В общей сложности травмированы 270 сотрудников государственных органов. Погибли в ходе беспорядков 18 человек.

— Жестокость действий участников беспорядков явилась результатом провокационных действий группы лиц, манипулировавших сознанием людей, что не может быть квалифицировано как мирные демонстрации граждан, — заявил Фариддин Насриев. Он уточнил, что подавляющее большинство активных участников беспорядков находились в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.



Противозаконные акции уже пресечены, подчеркнул Фариддин Насриев. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по событиям в Каракалпакстане. Итоги расследования доведут до сведения соответствующих международных организаций.

— Все предпринимаемые правительством Узбекистана действия по стабилизации ситуации в Каракалпакстане осуществляются в рамках правового поля и направлены в первую очередь на недопущение угрозы жизни и здоровью людей, — заверил Фариддин Насриев.

Узбекистан готов к открытому диалогу и взаимодействию с международным сообществом

Несмотря на случившееся, Узбекистан продолжит курс реформ, заявил Фариддин Насриев:

— Заявляем, что никакие силы не способны помешать Республике Узбекистан последовательно продолжать курс демократических реформ и уверенно двигаться к построению и укреплению гуманного, правового и социального государства, заботящегося о чести и достоинстве, благополучии и интересах каждого гражданина.

Фото: Максим Платонов

Он добавил, что государство по-прежнему готово к открытому диалогу и взаимодействию с международным сообществом. Это касается и вопросов защиты законных интересов, прав и свобод человека.

Беспорядки «годами готовились иностранными силами»

Беспорядки в Нукусе — столице Автономной Республики Каракалпакстан в Узбекистане, вспыхнули в 15 часов (13 часов по мск) 1 июля. Началось все с того, что были устроены незапланированные шествия по городу. Затем митингующие собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.

В МВД Узбекистана заявили, что волнения возникли «в результате неправильного толкования конституционных реформ». Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев считает, что беспорядки «годами готовились иностранными силами».



— Их главная цель — посягательство на территориальную целостность Узбекистана и создание межэтнического конфликта, — заявлял он.

2 июля парламент, правительство и МВД Каракалпакстана сообщили, что группа организаторов беспорядков в Нукусе задержана.



— В связи с данной ситуацией для обеспечения верховенства закона было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК Узбекистана, — сообщил 4 июля прокурор отдела Генпрокуратуры Аброр Маматов.



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Татьяна Демина