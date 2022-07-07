На «Игры дружбы» в Казани заявились более 190 иностранных спортсменов

Более 190 спортсменов из-за рубежа примут участие в «Играх Дружбы» в Казани. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин.

На соревнования заявились представители Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, ДНР, ЛНР, Сербии, Сирии, Судана, Таджикистана, Эквадора, Южно-Африканской Республики, передает пресс-служба Минспорта Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Игры пройдут во Дворце водных видов спорта и будут состоять из трех этапов — «Мир», «Спорт» и «Легенды». Первый этап проведут с 21 июля по 2 августа. Ожидается участие более 1 100 спортсменов. В рамках него с 20 по 25 июля состоятся международные соревнования по плаванию, которые соберут около 900 участников.

Второй этап мероприятия состоится с 9 по 26 ноября. Он объединит Кубок президента Татарстана по прыжкам в воду и международные соревнования по плаванию. Третий этап пройдет с 15 по 26 декабря.



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Татьяна Леухина