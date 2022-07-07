Новости общества

18:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казанский Кремль о платном Вознесенском тракте: «Решений по дороге, которая еще не построена, не принято»

10:34, 07.07.2022 8
Казанский Кремль о платном Вознесенском тракте: «Решений по дороге, которая еще не построена, не принято»
Фото: Максим Платонов

В казанском Кремле прокомментировали информацию о том, что часть строящегося в столице Татарстана Вознесенского тракта может стать платной. Там заявили, что никаких решений на этот счет не принималось.

— Вообще, в принципе, до сдачи объекта говорить о его эксплуатации в дальнейшем пока крайне рано. Давайте сначала дорогу построим, и потом будут рассматриваться варианты того, как будет эксплуатироваться. Еще раз говорю: никаких решений по дороге, которая еще даже не построена, не принято, — заявила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Информация о том, что участок строящегося Вознесенского тракта в Казани может стать платным, появилась накануне. Сообщалось, что таковым могут сделать второй этап магистрали, который пройдет от проспекта Победы до трассы М-7.

В Миндортрансе Татарстана «Реальному времени» уточняли, что строительство платной дороги «Вознесенский тракт» — это название возможного пилотного проекта. Его прорабатывает ГК «Автодор» и АО «ДОМ.РФ» в рамках возможного применения корпоративного ГЧП и создания совместных предприятий.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 12:00
    раздули из мухи слона...когда достроят, тогда и решать будут
    Ответить
    Анонимно 15:52
    Народ только баламутят
    Ответить
  • Анонимно 12:14
    Решения конечно нет, а проект-то еся!? т.е. то что Ейропа пережила в 70ых - бум автострад и шоссе пытаются повторять у нас сейчас. только на западе пытаются решить ошибки прошлого сейчас укатывая городские магистрали в тоннели, безумие и дискомфорт от автострад обязательно приведут к тому что крупные города начнут пустеть. Пока вижу движение явно против тренда, 500 гастарбайтеров на стройке вознесенского тракта - это антикризисная пилюлька для семей мигрантов, а не жителей города. а где нет жителей - нет и города.
    Ответить
    Анонимно 14:54
    В европе всё хорошо. много дорог и жизнь хорошая крупные города пустеть не начнут.
    Движение в тренде. Это в ы не в тренде.
    Если будут сворачивать пром производство то будет обезлюживание и не городов а всей страны.
    ВОт сколько азкрыто фабрик заводов типографий в казани? А? завод ЭВМ завод пишмаш, типография имени якуба дом печати., фабрика спартак, фабрика заря, 708 завод выбросили из центра, хлебзавод рядом с вокзалом ,хлеб завод к кировском, баня комбинат здоровье. список далеко не полон.Умиляет стремление закрывать предприятия обеспечивающие продовольственную безопасность и закрытие оборонных предприятий. я про 708 завод как говаривали семьсот веселый. завод с уникальным производством уникальным в мировом масштабе. Электроника, радилокация, ну взяли и закрыли..22 завод делает ОДИН самолет в год.

    сейчас вот дорогу строят..ну стремление в этом выселять людей из казани новый район СК2 наверное хотят и ввести им платный въезд в казань на работу
    Ответить
    Анонимно 15:33
    вот н а месте фабрик заводов открывают ИТ парки техно парки, но каков выхлоп у этих парков а никого.
    Нет ни новогооружия нет рабочих мест нет новых товаров.
    а дорога да просто хотя узаконить платный въезд в казань
    Ответить
    Анонимно 16:42
    заедьте в старый добрый Детройт, Филадельфия тоже должна вас порадовать, Нью Йорку пока везет, но и он бы в предбанкротном состоянии. ключевое слово пока хорошо в Евро, поэтому Англия сказала пока, черно-желтые мигранты вкупе с желто-синей болезнью забьют последний гвоздь в прожект Европа, потом погорим про тренды
    Ответить
  • Анонимно 14:46
    строят н а бюджетные деньги. значит дорога ОБЯЗАНА БЫТЬ БЕСПЛАТНОЙ
    Ответить
    Анонимно 15:52
    Полностью согласна
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также