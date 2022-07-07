Казанский Кремль о платном Вознесенском тракте: «Решений по дороге, которая еще не построена, не принято»
В казанском Кремле прокомментировали информацию о том, что часть строящегося в столице Татарстана Вознесенского тракта может стать платной. Там заявили, что никаких решений на этот счет не принималось.
— Вообще, в принципе, до сдачи объекта говорить о его эксплуатации в дальнейшем пока крайне рано. Давайте сначала дорогу построим, и потом будут рассматриваться варианты того, как будет эксплуатироваться. Еще раз говорю: никаких решений по дороге, которая еще даже не построена, не принято, — заявила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
Информация о том, что участок строящегося Вознесенского тракта в Казани может стать платным, появилась накануне. Сообщалось, что таковым могут сделать второй этап магистрали, который пройдет от проспекта Победы до трассы М-7.
В Миндортрансе Татарстана «Реальному времени» уточняли, что строительство платной дороги «Вознесенский тракт» — это название возможного пилотного проекта. Его прорабатывает ГК «Автодор» и АО «ДОМ.РФ» в рамках возможного применения корпоративного ГЧП и создания совместных предприятий.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Движение в тренде. Это в ы не в тренде.
Если будут сворачивать пром производство то будет обезлюживание и не городов а всей страны.
ВОт сколько азкрыто фабрик заводов типографий в казани? А? завод ЭВМ завод пишмаш, типография имени якуба дом печати., фабрика спартак, фабрика заря, 708 завод выбросили из центра, хлебзавод рядом с вокзалом ,хлеб завод к кировском, баня комбинат здоровье. список далеко не полон.Умиляет стремление закрывать предприятия обеспечивающие продовольственную безопасность и закрытие оборонных предприятий. я про 708 завод как говаривали семьсот веселый. завод с уникальным производством уникальным в мировом масштабе. Электроника, радилокация, ну взяли и закрыли..22 завод делает ОДИН самолет в год.
сейчас вот дорогу строят..ну стремление в этом выселять людей из казани новый район СК2 наверное хотят и ввести им платный въезд в казань на работу
Нет ни новогооружия нет рабочих мест нет новых товаров.
а дорога да просто хотя узаконить платный въезд в казань