Казанский Кремль о платном Вознесенском тракте: «Решений по дороге, которая еще не построена, не принято»

Фото: Максим Платонов

В казанском Кремле прокомментировали информацию о том, что часть строящегося в столице Татарстана Вознесенского тракта может стать платной. Там заявили, что никаких решений на этот счет не принималось.

— Вообще, в принципе, до сдачи объекта говорить о его эксплуатации в дальнейшем пока крайне рано. Давайте сначала дорогу построим, и потом будут рассматриваться варианты того, как будет эксплуатироваться. Еще раз говорю: никаких решений по дороге, которая еще даже не построена, не принято, — заявила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Информация о том, что участок строящегося Вознесенского тракта в Казани может стать платным, появилась накануне. Сообщалось, что таковым могут сделать второй этап магистрали, который пройдет от проспекта Победы до трассы М-7.

В Миндортрансе Татарстана «Реальному времени» уточняли, что строительство платной дороги «Вознесенский тракт» — это название возможного пилотного проекта. Его прорабатывает ГК «Автодор» и АО «ДОМ.РФ» в рамках возможного применения корпоративного ГЧП и создания совместных предприятий.



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Татьяна Демина