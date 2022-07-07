Самый дорогой в мире препарат поступил в оборот в России

На территорию РФ был доставлен самый дорогой препарат из Швейцарии, способствующий борьбе против спинальной мышечной атрофии «Золгенсма». Одна доза препарата обойдется в более чем два миллиона долларов, это связано с особым качеством лекарства. Некоторые комплекты медикамента уже поступили в продажу, сообщает ТАСС.

Препарат уже применили на территории РФ в поштучном формате несколько столичных поликлиник. Для полного выздоровления новорожденного от спинальной атрофии мышц достаточно всего одного укола, в этом и заключается феноменальная особенность данного средства. Сам медикамент был официально оформлен Минздравом уже в конце 2021 года.

Необходимо помнить, что спинальная мышечная атрофия — заболевание, приводящее к постепенной остановке всей дыхательной системы ребенка, а соответственно к скоропостижной смерти. Заболевание носит характер наследственного и приходится на одного малыша из семи тысяч новорожденных.

Напомним, что относительно недавно власти Швейцарии решили одобрить очередной пакет санкций, введенных США против России, в частности эмбарго на российскую нефть, хотя до этого государство более десятка лет сохраняло нейтралитет и лишь со стороны наблюдало за ходом холодной войны.

Фото: Максим Платонов

Минздрав сообщил о регистрации препарата «Золгенсма» в декабре прошлого года. Документы на регистрацию были поданы «Новартис Фарма» в Минздрав в июле 2020-го. Когда препарат проходил регистрацию, лекарство стоило $2,1 миллиона.



Напомним, в январе этого года российское правительство упростило правила закупки лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями.



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Данила Сергеев